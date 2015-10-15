Ev alan yabancılara vatandaşlık hakkı mı geliyor?

Yabancıya satışa izin veren mütekabiliyet yasasının ardından konut bedeline göre süresiz oturma izni veya vatandaşlık gündeme geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ”Kim T.C yazan tapu alıyorsa, o vatandaşımızdır” dedi. Zeybekci, "Özellikle gayrimenkul edinmekle ilgili vatandaşlık talebi varsa bunu belirli kategorilerde bir sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Bu önerimi de Bakanlar Kurulu’nda dile getirdim. Henüz erken ama olması gereken, doğru olan bu”

Türk Gayrimenkul Sektörünün Körfez Yatırımcıları ile Buluşması dün sona erdi. Vatan'dan Meltem Kara'nın haberine göre, 3 gün süren etkinlik boyunca Körfez Bölgesi’den gelen yatırımcılara Türk gayrimenkul firmaları sunumlarını yaparak, projelerini tanıtma ve işbirliği yapma fırsatı buldu. Körfez’den 47 şirketin katıldığı etkinlik boyunca karşılıklı 300 görüşme yapıldı.

Etkinliğin son gününe konuşmacı olarak katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yabancıya satışın döviz kazandırıcı hizmet olarak tanımlanması ve ev alan yabancıya vatandaşlık hakkı gibi konularda olumlu mesajlar verdi.

Körfez ülkelerinden gelen yatırımcılara, “Burası sizin ülkeniz” diyerek seslenen Bakan Zeybekci, “Yabancılara konut satışı denmemeli. Her kim ki bu ülkeye gelip de üzerinde benim şanlı bayrağımın olduğu, Türkiye Cumhuriyeti yazan tapuyu alıyorsa, bu ülkenin gelecek tarihinde, kaderinde benimle beraber olmayı tercih ediyorsa o benim birinci sınıf vatandaşımdır, kader ortağımdır” dedi.

Dünyada bir çok ülkede satın alınan konutun bedeline göre bir vatandaşlık sistemi bulunduğunu ifade eden Zeybekci, önerdikleri uygulamayı şöyle açıkladı:

"Vatandaş sayılmalı"

“Şu fiyata kadar olursa hızlı şekilde devreye giren bir sistem, şu değerden buraya kadar olursa 2 yıl veya 1 yıl içinde vatandaşlık kazanmak, şu değer ve üzerinde olursa eğer güvenlikle ilgili sıkıntı yoksa doğrudan vatandaşlıkla ilgili uygulamalar var. Türkiye olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Benimle aynı ülkeyi, kaderi, kimliği paylaşmak isteyen birine benim son derece pozitif yaklaşmam gerekiyor. Özellikle gayrimenkul edinmekle ilgili vatandaşlık talebi varsa bunu belirli kategorilerde bir sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Bu önerimi de Bakanlar Kurulu’nda dile getirdim. Henüz erken ama olması gereken, doğru olan bu.”



Körfez yatırımcılarıyla birlikte Türkiye’nin her noktasında konut üretilebileceğini dile getiren Zeybekci, kişi ve şirketlerle ortak işler yapılması gerektiğini vurguladı. Zeybekci, şöyle devam etti: “Niye Körfez sermayesiAvrupa Birliği’ne gidip oradan Türkiye’ye gelsin? Avrupa Birliği’nden gelen doğrudan sermaye girişinin hepsi Avrupa sermayesi değil, buradan Körfez sermayesi de geliyor.”

"İhracat değil, döviz kazandırıcı hizmet"

Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye’nin en önemli ihraç kalemlerinden bir tanesinin konut olduğunu belirterek, “Konutun döviz kazandırıcı gelirler kategorisine alınması kadar da doğru bir istek olmaz” dedi. Ekonomi Bakanlığı’nın döviz kazandırıcı hizmetlerin yeniden tanımlanması konusunda önemli çalışmaları olduğunu ifade eden Zeybekci, “Konutun buraya alınmasıyla ilgili artı ihracat sayılmasıyla ilgili de sonuna kadar sizinleyim, sizin taraftayım” diye konuştu. Zeybekci, bunun yüzde 100 mal ihracatı gibi sayılmasının imkansız olduğunu ancak bazı desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Vahşi kapitalizm olursa tedbir alırız"

İnşaat sektörü ile sanayi tartışmalarının sorulması üzerine Bakan Nihat Zeybekci, şu değerlendirmeyi yaptı: “İnşaat sektörünün, konut sektörünün gelişmesinin önüne geçemezsiniz. Hükümet olarak bizi ilgilendiren kısmı çevresel hassasiyetler ve değerlendirilebilen ekonomik kazançlardır. Piyasaya daha fazla konut, daha fazla gayrimenkul yatırımı yapılmasın demek olmaz. Kaldı ki inşaat sektörünü sonuna kadar destekliyoruz. İnşaat sektörü Türkiye’nin en önemli iş kollarından birisi. Onu sürdürülebilir bir şekilde korumamız gerekiyor.



Aşırı ranta dayanan, vahşi bir kapitalizm ve kayıtdışını engelleyici tedbirler alabiliriz. Ancak sektör şu anda o noktada değil.”

"300 görüşme yapıldı, ilgi var"

Konutder Başkanı Ömer Faruk Çelik, 3 gün süren etkinliği değerlendirdi Körfez yatırımcıları ile Türk şirketlerinin yaptığı toplantı sayısının 300’ü aştığını söyleyen Çelik, “Görüşmelerden çıkardığımız sonuç; yabancıların Türkiye’ye ilgisi sürüyor. 1 Kasım seçimlerinden sonra hükümet kurulunca yabancı harekete geçer” dedi. Çelik, yabancıya konut satışında bu yıl hedefin 20 bin olduğunu belirtti.

