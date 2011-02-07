-EUTELSAT HIZLI İNTERNET REKABETİNE UYDUYLA GİRİYOR PARİS (A.A) - 07.02.2011 - Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eutelsat firması, bugüne kadar televizyon yayınları için tasarladığı uyduların dışında ilk kez internet yayıncılığı için özel tasarladığı KA-SAT uydusu sayesinde internet rekabetine giriyor. Firma televizyon yayıncılığı için tasarladığı uydulardan maksimum 3.6 Mbs indirme ve 384 kbs gönderme hızlarında verdiği uydudan internet hizmetlerini oldukça pahalıya verdiği için bu hizmetlerden yalnızca profesyoneller yararlanabiliyordu. Şirket, KA-SAT uydusuyla Avrupa, Akdeniz havzası, doğuda Azerbaycan'a kadar 2,5 milyon kişiye ADSL hızında ve fiyatlarında abonelikler vermeye hazırlanıyor. Eutelsat yetkilileri, 31 Aralık 2010'da yörüngeye fırlattıkları KA-SAT uydusunun testlerini sürdürüyor. Mayıs ayında bu uydudan verilecek internet aboneliği ile ADSL ağının ulaşamadığı en ücra köy ve dağlara 68 cm'lik bir çanak anten ve router ile 10 Mbs indirme ve 1 Mbs gönderme hızlarında kesintisiz internet sunulacak. Şirketin Türkiye Sorumlusu Ali Korur, Eutelsat'in KA-SAT uydusuyla bir ilki gerçekleştireceğini belirtti. 4 GB'lik en küçük paketin Türkiye'deki tüketiciye ayda 60 lira civarında bir rakama mal olacağını vurgulayan Korur, şunları söyledi: ''2,5 milyon bağlantı kapasitesine sahip KA-SAT için Türkiye'ye 200 bin abonelik planlıyoruz. Eğer talep artarsa bunu 250 bine kadar arttırabileceğiz. 68 cm'lik Tooway anteni, router ve kurulumun Türkiye'deki fiyatının 900 TL civarında olmasını hedefliyoruz. Daha sonra aboneler sadece seçecekleri paket ücretiyle Türkiye'nin her noktasından ADSL hızı rahatlığı ile internete bağlanabilecekler. Bu anten sayesinde Hotbird uydusu üzerinde bulunan Avrupa televizyonlarını da seyredebilecekler.'' Profesyoneller ve kurumlar için internet bağlantı hızlarının 40 Mbs indirme 4 Mbs göndermenin mümkün olacağını söyleyen Korur, ''bu hızlarda lokal tv yayıncılığı yapmanın maliyetlerinin oldukça düşeceğini'' belirtti.