Eurovision'un kazananı İsrail'den Kudüs kararı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, İsrail devlet radyosu Kan'da yaptığı açıklamada, Eurovision'un Kudüs'te gerçekleşmediği takdirde ülkesinin ev sahipliği yapmayacağını belirtti.

Daha önceden EBU (Avrupa Yayın Birliği), Kudüs'ü kastederek, yarışmanın tartışmalı bir bölgede düzenlenmemesi gerektiğini beyan etmişti.

Sputnik International'in haberine göre, 12 Mayıs'ta Lizbon'da düzenlenen Eurovision'u İsrailli şarkıcı Netta Barzilai kazandığından beri İsrail, önümüzdeki yıl yapılacak yarışmanın Kudüs'te gerçekleşmesi konusunda ısrarcı.

Fakat eğer yarışma Kudüs'te düzenlenirse, aralarında İzlanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu bazı ülkelerin yarışmayı boykot etme ihtimali bulunuyor.