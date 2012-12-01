Eurovision'u ekonomik kriz vurdu!

Eurovisiyon'a ekonomik kriz nedeniyle katılmayacağını bildiren Portekiz ve Polonya'nın ardından Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin de yarışmadan çekildiği iddia edildi.

Eurovision'un ekiplerinden Yunanistan'ın ekonomik kriz nedeniyle yarışmaya katılmamayı planladığı ve bu konuda kesin kararını önümüzdeki günlerde açıklayabileceği belirtildi.

Kıbrıs Rum kesimi de aynı sebeple Eurovision'da yarışmayacağının sinyalini verdi. Rumların ise önümüzdeki hafta kesin kararlarını açıklaması bekleniyor.

Ekonomik kriz nedeniyle Eurovision'a eski Sovyetler Birliği ve İskandinav ülkelerinin daha yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

Gelecek yıl 58'ncisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç ev sahipliği yapacak.