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Dünya

Eurovision'da bilet skandalı

Ukrayna'da gerçekleşecek Eurovision yarışması için gerçekte var olmayan ya da izlemek için uygun olmayan yerlere bilet satışı yapıldığı belirlendi

01 Mayıs 2017 22:14

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışması için gerçekte var olmayan ya da izlemek için uygun olmayan yerler izleyicilere satıldı. Bu şekilde yaklaşık 2 bin biletin satıldığı belirtildi.

Golos Stolitsı radyosuna konuşan Concert.ua bilet satış servisinin yöneticisi Dmitriy Feliksov, Kiev'de gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışmasını izlemek isteyenlere satılan 2 bin biletin sorunlu olduğunu söyledi.

Feliksov, satılan biletlerin gerçekte var olmayan ya da sahneyi izlemek için uygun olmayan yerler için olduğunu belirtti.

Sorunun, yarışma alanının inşasının tamamen bitirilmeden bilet satışlarına başlanmasından kaynaklandığını ve daha sonra oturma yerlerinin değiştiğini söyleyen Feliksov "Bilet satışlarından sonra oturma yerlerinin bazılarının planlandığı yerde olamayacağı saptandı. Zira bazılarından sahne ya hiç görünmüyor ya kısıtlı görünüyordu. Bazıları da hiç yoktu" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı temsil edecek isim Yuliya Samoylova'nın Ukrayna'ya girişine izin verilmemesi nedeniyle, Rusya 13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Eurovision'a katılmama kararı almıştı. 

 

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