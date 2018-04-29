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BBC Türkçe

Eurovision’a damgasını vuran dokuz kostüm

Şeytani kostümlerden kuş tüyleri ve çıplak ayaklara... Eurovision finali yaklaşırken yarışmanın tarihine damga vuran unutulmaz kostümlere tekrardan bakıyoruz.

29 Nisan 2018 20:30

Bu yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda şarkıcıların giyeceği sıra dışı kostümleri görmemize birkaç gün kaldı.

İşte geçmiş yarışmalara damgasını vuran dokuz kostüm.

Avrupa Yayıncılar Birliği'nin 1956'dan beri düzenlediği yarışmaya Türkiye 2012'den sonra "ahlaki gerekçeler" ve puanlama sistemine yönelik eleştiriler nedeniyle katılmamaya karar verdi.

Yartışmanın Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan TRT 2012'den beri yarışmayı yayınlamıyor. TRT, bu yılki yarışmayı da yayınlamayacak.

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