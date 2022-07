Eurovision'un açılış partisinde cinsel taciz skandalı

Eurovision Şarkı Yarışması’na bu yıl ev sahipliği yapan İtalya’da gerçekleşen açılış partisinde görev alan çok sayıda gönüllü kadın, partide konuklar tarafından taciz edildiklerini anlattı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yarı finali gerçekleşen Eurovision’un açılış partisine geçen hafta şarkıcılar, gruplar, dansçılar ve VIP konuklarının davetliydi. Açılış partisinde hostes olarak gönüllü çalışan birkaç kadın partide cinsel tacize uğradıklarını açıkladı.

Ciara isimli bir kadın, İtalya’da Me Too benzeri bir hareket olan Non Una Di Meno’ya ulaşarak partide bir yabancı şarkıcının dansçıları tarafından taciz ediliğini söyledi. Kırmızı hali partisine katılan bir başka kadın ise “Heyetlere yardım etmek için gönüllüydüm ve elleri hepimizin üzerindeydi. Sürekli olarak bize sarılıyor, öpmeye çalışıyorlardı. Birinden kurtulduğumda diğeri deniyordu” dedi.

Geçen hafta cumartesi günü UNESCO Dünya Mirasları arasında yer alan Veneria Sarayı’nda gerçekleşen partiye 40’tan fazla ülkeden konuklar katıldı.

İtalyan gazete Corriere Della Sera, partideki gönüllü kadınlarla konuştuklarını ve taciz hikayelerini dinlediklerini aktardı.

Eurovision Şarkı Yarışması Sözcüsü, MailOnline’a yaptığı açıklamada, iddiaların reddedildiğini söyledi.