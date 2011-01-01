Eurovision temsilcimiz belli oldu!

T24 - Türkiye'yi Almanya'da yapılacak Eurovision 2011 Şarkı Yarışması'nda Yüksek Sadakat grubu temsil edecek.

TRT'de yılbaşı nedeniyle yayınlanan özel eğlence programında, Türkiye'yi 2011 yılında Almanya'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasında “Yüksek Sadakat”grubunun temsil edeceği bildirildi.

Eurovision 2010 Şarkı Yarışmasında, Lena'nın seslendirdiği parçayla birinciliği elde eden Almanya, 56. Eurovision Şarkı Yarışmasına ev sahipliği yapacak.



Rock müzik grubu olan Yüksek Sadakat'in temelleri 1997 yılında şarkı yazarı ve bas gitarist Kutlu Özmakinacı tarafından atıldı. Kadrosu; vokallerde Kenan Vural, gitarda Serkan Özgen, basta Kutlu Özmakinacı, tuşlu çalgılarda Uğur Onatkut ve davulda Alpay Şalt'tan oluşuyor.

Şarkı yazarı ve bas gitarist Kutlu Özmakinacı tarafından 1997 yılında Filinta adıyla temelleri atılan Yüksek Sadakat grubu, kendi adını taşıyan ilk albümünü Ocak 2006'da DMC etiketiyle piyasaya çıkardı.

Albümde yer alan "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer" adlı şarkı, albüm daha müzik marketlerdeki yerini almadan birçok ulusal radyoda 1 numaraya kadar yükseldi ve 2006 yılında yapılan Nielsen müzik ölçümlerine göre Türkiye radyolarında en çok çalınan parça oldu.

‘Yüksek Sadakat’ albümü, Doruk Müzik stüdyosunda grubun klavyecisi Uğur Onatkut tarafından kaydedildi. Albümde yer alan ve söz ve müzikleri Kutlu Özmakinacı’ya ait olan tüm parçaların düzenlemeleri grup tarafından yapıldı.

Yaşama dair birçok konuyu daha önce kimsenin söylemediği gibi söyleyen, vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup; müziğinde Rock’ın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken Rock’ın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.

‘Yüksek Sadakat’ albümünde yer alan "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer"in ardından grup, Kafile için kamera karşısına geçti. Çağan Irmak tarafından çekilen ‘Kabuslar Evi’ isimli seri filmde kullanılan ve daha video klibi çekilmeden birçok radyoda 1 numaraya kadar yükselen "Aklımın İplerini Saldım", enerjisiyle Türk Rock sahnesinde şimdiden klasik sayılan "İhtimaller Denizi" ve herkesin diline doladığı bir ayrılık baladı olan "Döneceksin Diye Söz Ver" de albümün öne çıkan diğer parçaları oldu.

İlk albümleriyle Türk Rock sahnesinde uzun yıllar varlığı hissedilecek bir yer edinen grup, yazılı ve görsel basının da büyük ilgisini çekti. Prime Time şovlardan, 19 Mayıs özel yayınlarına kadar birçok TV ve radyoda canlı yayınlara katıldı.

Yüksek Sadakat, 2006 yılında 50’den fazla konser verdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Çanakkale, Bursa, Bodrum, Adana, Kayseri, Trabzon, Zonguldak, Edirne, Gaziantep ve Kıbrıs gibi birçok şehirde konser veren grup, katıldığı sayısız Rock festivali yanında dünyanın gözde festivallerinden biri haline gelen Rock'n Coke 2006’ya dahil oldu ve ana sahneyi Muse ve Placebo gibi gruplarla beraber paylaştı.

Geçen zaman içinde grubun hayran kitlesi katlanarak çoğaldı. 2005 yılında Altın Kelebek TV Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Grup ödülü dahil, Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer ile Boğaziçi Üniversitesi'nden Yılın Şarkısı, İstanbul Fm 2006 IFA Ödülleri ve İstek Vakfı Özel Anatur Oğuz Lisesi'nden Yılın En Başarılı Grubu ve Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Rock Grubu ödülü olmak üzere 10 tane ödül aldı.



2006 sonunda Deniz Alemdar ile yollarını ayıran grup, Türkiye’nin en tanınmış Rock davulcularından Alpay Şalt ile çalışmaya başladı.

Yüksek Sadakat, 2007 Mayıs ayında Mercedes - Travego Firarda turnesine çıktı. 9 şehir ve 9 üniversitede yapılan turnede İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Bursa ve Edirne’de 120.000’e yakın öğrenci karşısında konserler verdi.

Burhan Şeşen’den gelen teklif üzerine, Ezginin Günlüğü’nün 25. Yılı anısına yapılan tribute albüm ‘Çeyrek’ için grubun sevilen parçası Ayrılış’ı Yüksek Sadakat yorumuyla kaydetti.



2007 yılının Ekim ayında vokalist Cemil Demirbakan ile yollarını ayırdıktan sonra Türk Rock Müziği'ne yıllardır gönül veren ve bugüne kadar MFÖ, Bulutsuzluk Özlemi, Fuat Güner, Akın Eldes, Taner Öngür de dahil olmak üzere bir çok sanatçı ve grupla çalışmış, sesi ve güçlü sahne perfomansıyla tanınan müzisyen Kenan Vural ile çalışmaya başladı.



Bir yandan konserlerine devam eden Yüksek Sadakat, bir yandan da ikinci albümü için yeni vokalisti Kenan Vural ile stüdyo çalışmalarını tamamlayarak Mart 2008’de ‘Katil & Maktûl’ albümünü DMC etiketiyle çıkardı.

Vokalde Kenan Vural, gitarda Serkan Özgen, bas gitarda Kutlu Özmakinacı, tuşlu çalgılarda Uğur Onatkut ve davulda Alpay Şalt’tan oluşan Yüksek Sadakat’in yeni albümünde; sözleri ve besteleri Kutlu Özmakinacı’ya, düzenlemeleri gruba ait 10 yeni parça bulunuyor.

Türk müziğini Rock’ın enerjisiyle birleştirmeye devam Yüksek Sadakat, ‘Katil&Maktûl’albümünde, Türk müzik sahnesindeki en büyük eksikliklerden biri olduğunu düşündüğü ‘hayal gücüne’ vurgu yaptı ve ilk albümlerinden farklı olarak yaşadığımız hayatla, hayalini kurduğumuz hayat arasındaki çelişkilerin, üzerimizde yarattığı travmalara odaklandı ve bu konsept etrafında gelişen şarkılara imza attı.

Türkçe müzik yayını yapan TV’lerde 1 numaraya kadar yükselme başarısı gösteren ilk video klipleri Ben Seni Arayamam’ın ardından, ikinci video kliplerini Aşk Durdukça isimli parçasına çekti. Takip eden aylarda başta Billboard Türkiye dergisi dahil olmak üzere birçok Rock listesinde 1 numaraya kadar çıkmış olan Haydi Gel İçelim ve Katil & Maktûl isimli şarkılarını kliplendirdi.

Yeni albümüyle konserlerine tam gaz devam eden Yüksek Sadakat, 2008 yılı süresince sayısız festivalde sahne aldı. Avea Patlican Konserleri, Zeytinli Rock Festivali, Toyota Yaris Fest, Rock’n Dark Express gibi birçok festivalde yer alan grup, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin bahar şenliklerine katıldı. Haziran ayında Almanya’nın Mannheim kentinde düzenlenen Turk Rock Fest’te yer aldı. 2008 yılının Temmuz ayında düzenlenen Masstival’de ise Alanis Morisette, Def Leppard ve Whitesnake ile aynı sahneyi paylaştı.

Grup, 2008 yılının sonlarında TRT’den gelen teklif üzerine, TRT Radyo 1 için 'İhtimaller Denizi' adını verdiği radyo programını 1 yıl süreyle dinleyenleriyle buluşturdu. Program; grup üyelerinin, bireysel olarak birikimlerini ve kariyerlerine yön veren müzikal konuları, etkilendikleri sanatçıları, grupları ve onların şarkılarını sohbetleriyle, Pazar günleri saat 17:05'te dinleyiciyle buluşturdu.

Müzik çalışmalarına ve konserlerine hız kesmeden devam eden grup, Ocak 2009’da Uzay Heparı anısına çıkartılan ‘Sonsuza’ albümü için Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı Kadınım adlı parçayı yorumladı. Grup, kısa sürede radyolarda listelere giren Kadınım parçasına video klip çekti ve video klip Türkçe müzik yayını yapan bütün TV’larda gösterime girdi.



Bugüne kadar 150’nin üzerinde konser veren Yüksek Sadakat, üretimine ve konserlerine durmaksızın devam ediyor.





