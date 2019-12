Eurovision sponsorların iştahını kabartıyor

Yarışan ülke sayısının artmasıyla, pretiji her yıl artan Eurovision artık bir müzik yarışmasından çok sponsorların iştahını kabartan büyük bir mecraya dönüşüyor. Düm Tek Tek ile Türkiye adına yarışan Hadise 400 bin TL'lik sponsor desteği buldu.



Her yıl ortalama 500 milyon insanı TV başına çeken 53 yıllık Eurovision Şarkı Yarışması, artık sadece bir şarkı yarışması değil ciddi bir kaynak ve tanıtım fırsatı. Referans gazetesinin haberine göre; yarışmacılara sponsorluk yapan şirketlere önemli bir pazarlama olanağı sağlayan Eurovision'a ülkelerin ayırdığı kaynaklarda da her yıl artış oluyor. 5 yıl önce Türkiye'nin 10 milyon dolar harcadığı yarışmaya bu yılın ev sahibi Rusya ekonomik krize rağmen 42 milyon dolar harcadı.



İlk yapıldığı 1956 yılında 7 ülkenin katıldığı yarışmaya bugün 42 ülke katılırken, 30 yıldır yarışmaya katılan Türkiye'nin bu yılki temsilcisi Hadise'ye şirketlerden sponsorluk teklifi yağıyor. Hadise'nin sponsorları arasında Yedigün, Sephora, Colin's gibi birçok marka bulunuyor. Bu yılki yarışmanın iletişim sponsoru olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yarışmanın prestijinin giderek arttığını belirterek "Eurovision'a şirketlerin ilgisinin giderek artıyor. Markalar bu sayede hem bilinilirliklerini hem de prestijlerini artıyor" diyor.



Avrupa Birliği (AB) televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi artırma amacıyla 53 yıl önce ortaya çıkan yarışma, artık sadece sanat yoluyla uzlaşma ortamı olarak değil, sosyal, siyasi ve ekonomik bir fayda olarak da görülüyor. Dünyanın en ünlü ve uzun soluklu şarkı yarışması ünvanını kazanan Eurovision 1956 yılında San Remo Şarkı Festivali'nde doğdu. 24 Mayıs 1956'da İsviçre'nin Lugano kentindeki Kursaal Theatre'da gerçekleştirilen ilk gecede Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg ve İtalya yarıştılar.



70'li yılların ortasından itibaren Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ve ülke için hem heyecan hem de hezeyan kaynağı olan Eurovision'a olan ilgi 1990'ların başında çok azaldı. Diğer ülkeler tarafından verilen düşük puanların arkasındaki sebeplerin "siyasi" olduğu düşünülüyor, "Türkiye'yi asla birinci yapmazlar" yorumları şevk kırıyordu. Yarışmaya olan ilgi öylesine azalmıştı ki yurtdışına gidecek grupların sponsor bulmaları bile sorun haline geliyordu. Ama aynı Türkiye, 1997 yılında Şebnem Paker'in Dinle şarkısıyla üçüncülüğü elde edince Eurovusion Türkiye'de tekrar dikkat çekmeye başladı.



2003 yılında Sertab Erener'in Türkiye'ye getirdiği birincililik Eurovision'un yıldızını yeniden parlattı. Eurovision macerası 1975 yılında başlayan ve bugüne dek yarışmaya 30 kez katılan Türkiye'de artık her yıl yarışma öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Artık sanatçıdan şarkısına, kıyafetinden dekoruna ve hatta kareografisine kadar her konuda tüm ülkenin milli meselesi oluyor.



Türkiye'yi 1.5 milyar kişi izledi



Eurovision düzenleyen ülke için paha biçilmez bir tanıtım fırsatı yaratıyor. 49. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan Türkiye'de 24 ülke yarışmış, 43 ülkede canlı yayınlanan yarışmayı yaklaşık 1.5 milyar kişi izlemişti. Eurovision 2004 için İstanbul'a 5 bin 500'ü konuk, 700'ü yarışmacı ve bin 500'ü basın mensubu olmak üzere yaklaşık 8 bin kişi gelmiş, tanıtımın maddi değerinin yaklaşık 2.2 milyon dolar olduğu ifade edilmişti. Otellerde boş yer kalmazken Eurovision için gelen konuklar, İstanbul'da kaldıkları süre boyunca 10 milyon dolara yakın bir turizm geliri bırakmışlardı. Sadece Eurovision'u seyretmek için 32 bin kişi bilet almış ve yaklaşık 2.3 milyon dolar bile geliri elde edilmişti. Bu yıl ise Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışma, adeta Rusların gövde gösterisne dönüşmüş durumda. 42 milyon dolarla bugüne kadar harcanan en büyük rakamı telaffuz eden Ruslar'ın ekonomik krizde bu kadar harcama yapması kendi vatandaşlarından gelen eleştirilere de sebep oldu.



Son yıllarda prestiji artan yarışma özellikle sponsorların da gözdesi haline geldi. Aralarında Efes, Yedigün, Sephora, Collins Jeans gibi birçok markanın olduğu sponsorlar yarışma için geri sayım yapıyor, anlaşmalar aylar öncesinden imzalanıyor.



Şirketlerin ilgisi artıyor



Bu yılki yarışmanın iletişim sponsoru Efes Rusya'nın ürettiği biralardan olan "Gold Mine Beer". Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, prestiji giderek artan yarışmanın iletişim sponsoru olmaktan mutululuk duyduklarını belirterek, "Eurovision'a şirketlerin ilgisinin giderek artıyor. Markalar bu sayede hem bilinilirliklerini hem de prestijlerini artıyor" diyor. Yarışmanın giderek daha iyi bir noktaya geldiği belirten Özilhan, bu yıl "Düm Tek Tek" şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin başarılı olması halinde ilerde bir sponsorluk anlaşması imzalamayı düşenebileceklerini de sözlerine ekliyor.



Global krizin ülkeleri teker teker ziyaret ettiği bir ortamda yapılacak yarışmanın özellikle düzenleyen ülkeye katkısının önemli olduğunu vurgulayan Hürriyet Gazetesi TV eleştirmeni Cengiz Semercioğlu da, "Ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Orada yapılan dekorlar, stüdyo kiraları ve gelirler karşılaştırıldığında giderek daha avantajlı oluyor. Ayrıca eskiye göre çok daha fazla ülke katılıyor" diyor.



Hadise, mıknatıs gibi sponsor çekiyor



54. Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Hadise, bir mıknatıs gibi sponsorları ve yatırımcıları kendisine çekiyor. Final gecesinde başarılı olduğu taktirde Collins Jeans'in dünyadaki yüzü olacak Hadise'nin başarısı dört gözle bekleniyor. Yarışma ve daha sonraki konserler için Yedigün ile de sponsorluk anlaşması imzalayan Hadise'nin sponsoruk bedeli 400 bin TL. TRT'den de 450 bin TL alan Hadise'nin Eurovision macerasının maliyetinin 2.5 milyon TL'yi bulduğu tahmin ediliyor. TRT daha önce Eurovision'da yarışan Mor ve Ötesi'ne 500 bin TL, Kenan Doğulu'ya 450 bin TL, Sibel Tüzün'e 350 bin TL ödemişti.



Bu yıl Eurovision Türkiye sponsorları ve TRT'nin katkılarıyla yapılan tanıtım gecesinde, Türkiye'den getirilen 1 ton lokum, kayısı ve fıstık ezmesi ikram edilmiş, Hadise'nin yılbaşı gecesi "Düm Tek Tek" şarkısını tanıtırken giydiği kot ve tişörtlerin benzerleri de davetlilere dağıtılmıştı.