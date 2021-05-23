Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya birinci oldu

Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 65. kez düzenlendi. Bu yılın yarışmasını "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

İşte Eurovision 2021 sonuçları:

İtalya 524

2. Fransa 499

3. İsviçre 432

4. İzlanda 378

5. Ukrayna 364

6. Finlandiya 301

7. Malta 255

8. Litvanya 220

9. Rusya 204

10. Yunanistan 170

11. Bulgaristan 170

12. Portekiz 153

13. Moldova 115

14. İsveç 109

15. Sırbistan 102

16. Güney Kıbrıs 94

17. İsrail 93

18. Norveç 75

19. Belçika 74

20. Azerbaycan 65

21. Arnavutluk 57

22. San Marino 50

23. Hollanda 11

24. İspanya 6

25. Almanya 3

26. Britanya 0

TIKLAYIN - Eurovision'da 26 finalist belli oldu, yarı finallerde neler yaşandı?