Eurovision öncesi gerginlikler devam ediyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yılki ev sahibi Azerbaycan'da, yarı final heyecanı öncesinde pazartesi günü muhalifler ile polis arasında arbede çıktı. Ülkede, insan hakları ihlâllerine dikkat çekmek üzere protesto gösterisi düzenleyen muhaliflere, polisin sert şekilde karşılık verdiği ve en az 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Contackt.az adlı internet portalı, “özgürlük” ve yolsuzluklara karşı mücadele talebindeki muhaliflerin, polis tarafından dövüldüğü ve muhaliflerin polis araçları ile başkentin 60 kilometre uzağına bırakıldıklarına yer verdi.

Azerbaycan'da muhalifler, yarışma aracılığı ile ülkedeki insan hakları ihlâllerine ve yarışma nedeniyle vatandaşların gördüğü zararlara dikkat çekmeye çalışıyor. Pazar akşamı Azerbaycanlı şarkıcılar düzenledikleri bir konserle aynı mesajı vermişlerdi. “Demokrasi için şarkı söyle” projesi kapsamında çok sayıda grup, Bakü'de şehir merkezinde bir araya gelmişti.

'Yarışma çoğunluğa iyi gelmedi'

Azerbaycan'ın tanınmış insan hakları savunucularından Leyla Yanus konserde, “Eurovision Şarkı Yarışması, Azerbaycan vatandaşlarının çoğunluğu için bir şans değil” diyerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in metodlarını bir mafya klanına benzetmişti.

Yanus, Eurovision Şarkı Yarışması'nın organizasyonunda daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyulduğu gerekçesi ile emekli maaşlarında kesintiye gidildiğine, yarışma için daha fazla alana ihtiyaç olduğundan vatandaşların zorunlu iskana maruz kaldıklarına dikkat çekti.

İnsan hakları savunucusu Leyla Yanus, okul yöneticilerinin de, yarışma biletlerini satmak için baskı altına alındıklarını belirtti. Azerbaycan aynı zamanda, muhalifleri baskı altına almak, basın ve düşünce özgürlüğü gibi konular nedeniyle uluslararası baskı altında.

(Deutsche Welle Türkçe)