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Dünya

Eurovision kana bulanacaktı

Moskova'da dünkü Eurovision Şarkı Yarışması yarı finalini kana bulayacak suikastın son anda önlendiği iddia edildi

13 Mayıs 2009 03:00

Rus basını, Moskova'daki ‘54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda dün yapılan yarı finalde büyük bir facianın önlendiğini, suikast hazırlığının Rus gizli servisi FSB tarafından ortaya çıkarıldığını yazdı. Yetkililer suikastın hedefi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı... 

'Suikast iddiaları gerçek dışı'

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Eurovision ilk yarı final elemelerinin yapıldığı Olimpiskiy Spor Kompleksi'nde Rus gizli güvenlik servisi FSB, kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından planlanan suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Rus ‘Life.ru' haber sitesinin verdiği habere göre operasyon yarışmanın başlamasından birkaç saat önce saat 19.30 sıralarında yapıldı. Spor kompleksinin yanında, FSB yetkilileri polietilen madde yüklü bir kutu ve 9 milimetrelik 6 kurşun buldu. Gelen operasyon-tahkikat kurumu yetkilileri incelemelerde bulunurken, Rus gizli güvenlik servisi FSB bu ortaya çıkarılan mühimmatla yarışmacı sanatçılardan birine suikast yapılmak istendiğini düşünüyor. Kapsamlı soruşturma sürüyor.

Yetkililer suikastın hedefi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Acaba bir ülkenin müzik grubuna mıydı yoksa üst düzey misafirlerden birine miydi? Bu sorular hala yanıt arıyor. (DHA)

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