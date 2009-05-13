Eurovision kana bulanacaktı

'Suikast iddiaları gerçek dışı'

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Eurovision ilk yarı final elemelerinin yapıldığı Olimpiskiy Spor Kompleksi'nde Rus gizli güvenlik servisi FSB, kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından planlanan suikast hazırlığını ortaya çıkardı. Rus ‘Life.ru' haber sitesinin verdiği habere göre operasyon yarışmanın başlamasından birkaç saat önce saat 19.30 sıralarında yapıldı. Spor kompleksinin yanında, FSB yetkilileri polietilen madde yüklü bir kutu ve 9 milimetrelik 6 kurşun buldu. Gelen operasyon-tahkikat kurumu yetkilileri incelemelerde bulunurken, Rus gizli güvenlik servisi FSB bu ortaya çıkarılan mühimmatla yarışmacı sanatçılardan birine suikast yapılmak istendiğini düşünüyor. Kapsamlı soruşturma sürüyor.Yetkililer suikastın hedefi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Acaba bir ülkenin müzik grubuna mıydı yoksa üst düzey misafirlerden birine miydi? Bu sorular hala yanıt arıyor.