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Dünya

Eurovision jürisinde rüşvet iddiası

Azerbaycan , jüri üyelerinden 'Bir yıl yetecek para' karşılığı yüksek puanlar satın almaya kalkıştığı iddia edildi

15 Eylül 2013 14:35

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision'da jüri oylarının satıldığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Faruk Zabcı'nın haberine göre, İsveç basınında yer alan iddialara göre, Malmö'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan bir delege, oy satın alma iddiasında bulundu. İsmi gizli tutulan kaynak, birçok delegenin birçok kez jürinin oylarını çalmaya kalkıştığını iddia etti. Bu kaynağa göre Azerbaycan , jüri üyelerinden "Bir yıl yetecek para" karşılığı yüksek puanlar satın almaya kalkıştı.

Azerbaycanlı Farid Mammadov 234 puan almıştı ve 281 puanla birinci gelen Danimarkalı Emmelie de Forest'in arkasından ikinci gelmişti. Yapılan haberlere göre diğer delegeler yarı finalden bir hafta önce oy değiştirme planları yaptı.

EBU iddiaları ciddiye aldığını ve Azerbaycan'ın soruşturma altında olduğunu söyledi. Yarışmada 19. gelen İngiliz şarkısı Bonnie Tyler, bir Fransız gazetesine Rusların Azerbaycan'a "Ödediğimiz puanları neden vermediniz?" diye şikayette bulunduğunu söylemişti.

Azerbaycan'ın Litvanyalı öğrencilere birçok kez oy kullanmaları için para ödediği de iddia edildi.

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