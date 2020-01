Eurovision birincisi Jamala: Türkiye'de konser vermek istiyorum

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Tatar asıllı Ukraynalı Jamala (Cemile), Türkiye'de konser vermek istediğini söyledi.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp tebrik ettiğini ve Türkiye'ye çağırdığını söyleyen Jamala, "Beni çok gururlandıran, heyecanlandıran ve hiç beklemediğim bir telefondu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefondan mutluluk duyduğunu belirten Jamala, Türkiye'de konser vermek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleşen telefon görüşmesi için; "Başarımı tebrik etti. Yarışmada sadece Ukraynalı Tatarların değil, Kırım Tatarlarının da acılarını gündeme getirmiş olmamdan duyduğu mutluluğu dile getirdi" dedi.

Birinciliği getiren şarkı; 1944,

Kırım Türkleri'ni anlatıyor

Jamala'nın, Sovyetler Birliği'nde 1944 yılında Orta Asya'ya zorunlu göçe tabi tutulan Kırım Türkleri'nin hikayesini anlatan '1944' isimli şarkısı, Ukrayna'ya birincilik getirdi.

Türk sanatçılardan teklif gelmesi halinde bir Türk sanatçıyla çalışmak istediğini söyleyen Jamala, Türkiye'de vermek istediği konser için; Türkiye'deki Tatarlara şarkı söylemek istiyorum. Onların hikayelerini dinlemekten mutluluk duyarım ifadelerini kullandı.

9 yaşında ilk stüdyo çalışmasını yaptı

1983 Kırgızistan doğumlu Jamala Jamaladynova, 9 yaşındayken 12 Kırım Tatar şarkısı söylerek ilk stüdyo çalışmasını yaptı. Kırım Aluşta'daki Piyano Müzik Okulu ve Simferopol Müzik Yüksek Okulu'nda eğitim aldı. Jamala, Kiev'deki P.İ. Çaykovski Müzik Akademisi'nin Opera Vokal Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

Avrupa Müzik Dostları Yarışması'nda ilk ödülünü alan şarkıcı, 2006'da Genç Sanatçılar Festivali'nde cazdaki başarısını kanıtlayarak; "Pa" müzikalinde soprano olarak önemli bir çıkış yaptı. Yurmala'daki yarışmadan sonra Moskovai Berlin ve Kiev'de "The Revue Show" isimli solo konserler verdi. 2009'da "Elle Style Award" ödülünü aldı. Kendi bestelerinden oluşan "For Every Heart" adlı albümü 2011'de çıktı. 2014 yılında ise Edirne'de düzenlenen Dünya Türk Forumu'nda Kızıl Elma Ödülleri'nde Sanat Ödülü'nü kazandı.