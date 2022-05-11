Eurovision 2022 ilk yarı finali dün akşam (10 Mayıs Salı) tamamlandı. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. Eurovision 2022 1. yarı final sonuçları belli oldu. Peki Eurovision 2022 2. yarı final ve final, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar:

Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Eurovision 2022 2. yarı finali, 12 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Canlı olarak resmî Youtube kanalından yayınlanacak.

Eurovision 2022 final hangi gün?

2022 Yılının Eurovision finali, 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.