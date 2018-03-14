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Ekonomi

Euro/TL tarihi zirvesini gördü: 4,76

Dolar/TL 3,8632 ile 3 aydan bu yana en yüksek seviyesini gördü

14 Mart 2018 00:20

Hazine'nin tahvil ihalesi öncesinde Euro/TL 4,7607 ile tarihi zirvesini, dolar/TL de 3,8632 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi TL üzerinde baskı yaratırken, 10 yılık tahvil faizleri 29 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12,76'ya kadar çıktı. Tahvil faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenen dolar/TL 3,8632 ile 18 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL ise 4,7607 ile tarihi zirvesine çıktı.

Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 3,8723 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,4 değer kazanarak 4,7596'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 5,3650'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin kurların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8880 seviyesinin direnç, 3,8250'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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