Europol: 2008'de Hindistan'daki saldırılar IŞİD için bir prömiyerdi

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa başta olmak üzere dünya çapında IŞİD saldırıları konusunda uyardı. Europol'ün IŞİD tehdidi üzerine hazırladığı raporu kamuoyuna sunan Europol Başkanı Rob Wainwright, terör örgütünün geniş çaplı terör saldırıları düzenlemek üzere yeni imkanlar geliştirdiğini belirterek, örgütün özellikle de Avrupa'ya odaklandığı uyarısında bulundu.

Europol raporunda IŞİD'in Irak ve Suriye'de kendi hakimiyeti altında bulunan topraklar dışındaki terör faaliyetleri için ayrı komuta altında, özel tim modelinde birlikler oluşturduğu kaydediliyor. Raporda ayrıca, IŞİD'in ‘her an, seçilmiş her tür hedefe saldırı düzenleme imkanına sahip olduğunu gösterdiği‘ ifadesine yer veriliyor.

"Mumbai ile başladı"

Kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıların, 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentindeki saldırılara benzer şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen raporda, “Bu, IŞİD için bir prömiyerdi. Sinai Yarımadası üzerinde düşürülen Rus yolcu uçağı, ve Türkiye ile Lübnan'daki saldırılarla birlikte düşünüldüğünde Paris'teki saldırılar da dünya çapında faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş geniş bir stratejinin parçası gibi görünmektedir“ ifadesine yer verildi.

Raporda, Avrupa'da ilk olarak Paris hedef alınmasına ve Fransa'daki tehdidin sürüyor olmasına rağmen, yakın gelecekte diğer AB ülkelerine karşı saldırılar düzenlenmesi ihtimaline dikkat çekilerek, Mumbai ve Paris benzeri başka saldırılara da hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.

Hedef sivil halk

Europol'ün raporunda, IŞİD'in sivil halk içinde kitlesel ölümler hedeflediği, özellikle de ‘zayıf hedeflere‘ odaklandığı belirtilerek, enerji şebekeleri, nükleer tesisler ve düğüm noktaları gibi altyapı hedeflerinin şu an için öncelik oluşturmadığı kaydedildi.

Raporda IŞİD teröristlerinin tanınmadan Avrupa'ya giriş yapabilmek için sığınmacı akınından yararlandığına dair henüz somut deliller bulunmadığı belirtilse de ‘Suriyeli sığınmacı diasporası içindeki Sünni Müslümanların, Avrupa'ya geldikten sonra radikalleşmeye açık bir hal almaları‘ ve radikal İslamcıların bu kişileri saflarına çekmeye çalışması tehlikesine dikkat çekiliyor.

Europol sadece IŞİD tehdidine yoğunlaşılmaması uyarısında da bulunarak, El Kaide'nin de dikkate alınması gereken bir faktör olmayı sürdürdüğünü, AB'nin dinsel kaynaklı gruplardan oluşan daha geniş bir yelpazeye odaklanması gerektiğini kaydetti.

Amsterdam'da Terörle Mücadele Merkezi

Amsterdam'da Europol'e bağlı yeni Terörle Mücadele Merkezi'nin açılışı vesilesiyle raporu sunan Wainwright, bu merkezde ilk etapta 40 ila 50 uzmanın çalışacağını ve üye ülkelerin güvenlik makamları arasında bilgi alışverişinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Terörle Mücadele Merkezi'nin ana görevlerinden biri, Suriye ya da Irak'a savaşmaya giden ve Avrupa'ya geri dönüşlerinde saldırı düzenleme tehlikesi bulunan yaklaşık beş bin Avrupalı cihatçı ile ilgili bilgi toplanması. Şu ana kadar 3 bin 700'ü aşkın savaşçıyla ilgili ayrıntılı bilgi topladıklarını belirten Wainwright, “Ancak bu, tablonun bütünü değil. Bu nedenle merkezin diğer şüphelilerle ilgili de mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bilgi toplaması gerekiyor“ diye konuştu.