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Deutsche Welle

Europol'den "Seni özlüyoruz" mesajı

Avrupa Polis Teşkilatı, AB içinde en fazla aranan suçlular için kartpostallar hazırladı. Firari suçluların tatil beldelerinde saklanmaya çalıştığına dikkat çeken yetkililer, tatilcilerin ihbarda bulunmasını hedefliyor.

04 Ağustos 2017 20:52

Europol, Avrupa Birliği sınırları içinde aradığı firari suçluları yakalamak için internet sayfası üzerinden sanal kartpostallar yayınlamaya başladı. Yetkililer, aranan kişilerin kendilerine yönelik kartpostalları okumayacağının farkındalar.

Ancak Europol, firarilerin de diğer tüm insanlar gibi özellikle de yaz aylarında "hayatın çok daha güzel olduğu yerlerde saklanmayı tercih ettiklerini" belirtiyor. Bu nedenle de özellikle yaz aylarında başlatılan kampanya ile tatilcilerin ihbarda bulunması hedefleniyor.

"Sevgili Faruk..."

Faruk, Artur, Jaako, Ivan ya da Tobor isimlerine hitaben hazırlanan sanal kartpostallar, esprili şekillerde hazırlandı. Örneğin, 2009 yılında birkaç banka soygunundan 20 yıl hapse çarptırılan ve sonrasında kayıplara karışan Faruk H.'ye hitaben hazırlanan kartpostalda, "Sevgili Faruk, eminim en iyi Fransa'da yaşanabiliyor olduğunu biliyorsundur. Pek yakında aramıza geri dönmeni bekliyoruz. Seni özlüyoruz!" ifadesi yer alıyor.

Faruk H. İçin hazırlanan kartpostalda Eyfel Kulesi, kırmızı şarap ve kuruvasan resmi yer alıyor. Kartpostalı daha etkili yapmak için de elinde bir baget ekmek ve "geri dön" yazılı pankart tutan adam resmi kullanılıyor.

Europol sözcüsü Tine Hollevoet yaptığı açıklamada, daha önce de Advent takvimi aracılığıyla yapılan benzer bir kampanyayla aralarında arananlar listesinde bulunan ve Amsterdam'da garson olarak çalışan bir İngiliz dahil üç kişinin yakalanabildiğini ifade etti.

"Suçlular için en cazip yerler İspanya, İtalya ve Türkiye"

Sözcü, yaz aylarında başlattıkları kartpostal kampanyasına yönelik de, "Tatil yerleri saklanmaya çalışan suçlular için cazip yerler. Onlar da güneş, yemek ve sahillerle dolu, hayatın daha güzel olduğu yerleri seviyor" şeklinde konuştu. Hollevoet, firari suçluların geçmişte en fazla sevdiği ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Türkiye'nin yer aldığını belirtti.

Europol 2016 yılından bu yana internet sayfasında, en fazla aranan suçluların listesini yayınlıyor. Artık bu sayfada ek olarak bir de kartpostallar da yer alıyor. İnternet sayfası hizmete girdiğinden bu yana en fazla arananlar arasındaki 36 kişinin yakalanabildiği, 13'ünün doğrudan Europol'e yapılan ihbarlarla bulunduğu belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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