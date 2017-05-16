Europol: İkinci bir saldırı beklenmiyor

Cuma günü dünya çapında düzenlenen siber saldırıda en az 150 ülkede 200 binin üzerinde bilgisayarın virüsten etkilendiği bildirilmişti. İkinci bir saldırı dalgası olacağına ilişkin endişeler büyüktü. Ancak Avrupa Polis Teşkilatı Europol tehlikenin şu an için geçmiş olduğunu ancak yine de temkinli olunması gerektiğini açıkladı.

Hollanda’nın Lahey kentinde Alman Haber Ajansı’na (dpa) konuşan Avrupa Polis Teşkilatı’nın bir sözcüsü Avrupa’da virüs bulaşmış yeni bir bilgisayara henüz rastlanmadığını söyledi. Alman İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü de ikinci bir siber saldırı olabileceği yönündeki endişelerin gerçekleşmediğini, özü itibarıyle siber saldırının önlendiğini ve “hükümete bağlı iletişim ağlarının saldırıdan etkilenmediğini” belirtti.

İngiltere'de de ikinci bir siber saldırı olmadı

Suç şebekelerinin siber saldırı ile çok sayıda hastanenin bilgisayar sistemlerini kısmen felce uğratmasından akabinde İngiltere’de de pazartesi günü ikinci bir siber saldırı yaşanmadığı bildirildi. Avrupa Polis Teşkilatı Europol kullanıcıların hafta başında bilgisayarlarını açtıklarında yeniden siber saldırı kaosu yaşayabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Ancak Avrupa Polis Teşkilatı sözcüsü “Neyse ki böyle bir şey yaşanmadı” ifadesini kullandı.

Ancak cuma günkü siber saldırının ardında kimin ya da kimlerin bulunduğu henüz belirginleşmedi. Konuya ilişkin soruşturmaların son hızıyla devam ettiği, Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı’nın konuyu aydınlatmaya çalıştığı bildiriliyor.

Cuma akşamı düzenlenen siber saldırıdan, aralarında Türkiye ve Almanya’nın da bulunduğu en az 150 ülkenin etkilendiği bildirilmişti. “WannaCry” adlı virüsün bulaştığı bilgisayarlarda ekranda verilerin şifrelendiğine ve Pazartesi gününe kadar yaklaşık 300 dolar ödenmediği takdirde, istenen fidyenin iki katına çıkacağına dair bir uyarı yazısı görünmüştü. Eğer 19 Mayıs Cuma gününe kadar para ödenmezse, mevcut verilerin silineceğini belirtiliyordu. Ancak farklı ülkelerdeki ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, kullanıcılar söz konusu parayı ödememe konusunda uyarılarak, verilere tekrar ulaşılabileceğine dair bir garantinin olmadığına dikkat çekilmişti.

Uzmanlar, saldırının Windows işletim sistemindeki bir güvenlik açığı üzerinden gerçekleştiğini belirtiyor. Bu nedenle Windows işletim sistemini üreten Microsoft, Cumartesi günü kullanıcılar için bilgisayarlarını nasıl koruyacaklarına dair bir kılavuz hazırladı.

ABD: Tehlike şimdilik geçti

Bu arada ABD’den de tehlikenin şimdilik geçtiği sinyali geldi. ABC News’a açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Bossert, durumun şu anda kontrol altında olduğunu, ancak söz konusu siber saldırının son derece ciddiye alınması gereken bir tehdit olduğunu vurguladı. Bossert, saldırının tüm dünya ülkelerinin bağlı olduğu hükümetlerin böyle durumlarda ortak hareket etme konusunda karar almaları gerektiğine de işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD’ye siber güvenlik konusunda işbirliği teklif etti. Çin’deki bir buluşmada konuşan Putin, ABD’nin geçen yıl ortaya attıkları bu yöndeki öneriyi dikkate almadığı görüşünü de savundu.

Almanya saldırıyı ucuz atlattı

Almanya Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm, “Biz saldırıya hazırlıklıydık, ondan dolayı badireyi ucuz atlattık” diye konuştu. Schönbohm, Alman Demiryolu İşletmeleri dışında Almanya’daki çok sayıda başka kuruluşun da siber saldırıya uğradığını, Almanya’nın cumartesi günü itibarıyla saldırıya maruz kalan ülkeler sıralamasında 13. sırayı aldığına işaret etti. Alman Demiryolları’ndan bir sözcü de Almanya’daki 5 bin 400 istasyondan sadece küçük bir bölümün saldırıdan etkilendiğini, ancak çok sayıda tren seyir panosunun devre dışı kaldığını açıkladı.

Türkiye'den de uyarı gelmişti

Geçen Cuma akşamı düzenlenen siber saldırı dünyanın 74 ülkesinde çeşitli firma, resmi kurum ve tüketicilere ait on binlerce bilgisayarı etkiledi. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan Cuma gecesi kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye dahil 74 ülkeye büyük bir siber saldırı düzenleniyor. Ülkemizin siber güvenlik merkezi USOM ön alma operasyonlarına devam etmektedir” demişti. Sayan, Windows sistemlerinin güncellenmesi tavsiyesinde de bulunmuştu.

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