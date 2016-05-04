EUROPOL: Avrupa'da yeni terör saldırıları olabilir

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) Müdürü Rob Wainwright, Avrupa’da Paris ve Brüksel’de yaşanan saldırılar gibi yeni terör saldırıları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalyan Parlamentosu'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Schengen Komisyonu’nda İtalyan parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Wainwright, EUROPOL’ün geçen ocak ayında yayımladığı raporunda, Avrupa’da yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulunduğunu söyledi. Wainwright, “IŞİD’in Suriye’de Avrupa şehirlerine yönelik terör saldırıları düzenleyecek bir yapı oluşturduğunu biliyorduk. Buna rağmen ne yazık ki Brüksel’deki saldırı gerçekleşti” diye konuştu.



Paris saldırılarını gerçekleştiren iki teröristin düzensiz göç yoluyla Avrupa’ya geldiğine dikkati çeken Wainwright, “Bizim öncelikli endişemiz Avrupa’ya sahte kimliklerle gelmekte olan diğer teröristler ve biz bu durumu yakından izliyoruz. Teröristlerin, Avrupa’daki ağlarını tespit etmek önceliğimiz” dedi.



Paris ve Brüksel saldırıları sonrasında Avrupa ülkelerinin istihbarat servislerinin daha etkili biçimde işbirliği halinde olması gerektiğinin gündeme geldiğini anımsatan Wainwright, “İstihbarat servisleri ve EUROPOL yetkilileri arasındaki işbirliği harika sonuçları beraberinde getirecektir. Servisler arasında bu işbirliğini kuvvetlendirecek adımlar atılıyor. İlk kez bütün ülkelerin emniyet müdürleri ve istihbarat servisleri direktörleriyle, polis ve istihbarat servisleri tarafından elde edilen bilgilerin bir merkezde toplanması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.



Avrupa’ya doğru kaçak göçte 40 bin kişiyi tespit ettiklerini aktaran Wainwright, insan kaçakçılarının küçük gruplar halinde çalıştıklarını, bazılarının ise güçlü girişimcilerden aldıkları desteklerle, geliştirdikleri taktiklerle ve sınır kontrollerine karşı hızlı değişikliğe giderek işlerini yürüttüklerini ifade etti.



Avrupa'da yeni terör saldırıları olabilir

“Avrupa’da yeni terör saldırıları olabilir” diyen Wainwright, Suriye gibi, göçün kaynaklandığı ülkelerdeki güvenlik güçleriyle işbirliğindeki eksikliğin, etkinliklerini azalttığını söyledi.



Wainwright, olası terör tehditlerine yönelik bazı soruşturmalar üzerinde çalıştıklarını belirtirken, şu an için İtalya’ya yönelik öne çıkan bir tehdit olmadığını sözlerine ekledi.