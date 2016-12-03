Europol Avrupa'da yaşanacak olası terör saldırıları için kırmızı alarma geçti

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) IŞİD’in Halep’de ve El Bab’da aldığı yenilgiler sonrasında bölgeden kaçan militanların Avrupa’da terör saldırıları düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Europol terörle mücadele biriminin raporunda Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan IŞİD'in Avrupa'ya kaydırma tehlikesinin arttığına işaret edildi.

İstihbarat servislerince onlarca IŞİD'linin Avrupa'ya sızdığı tespit edilmişti. Avrupa Polis Teşkilatı'nın analiz raporunda 2015 ve 2016 yıllarında Belçika ve Fransa'da düzenlenen terör saldırılarının IŞİD açısından ‘başarılı' olduğu ve yakın gelecekte Avrupa ülkelerinde bireysel ve gruplar halinde saldırı düzenlenmesi ihtimalinin arttığı dile getirildi. Terör milisinin Avrupa'daki eylemler için yeni taktikler geliştirdiğine de raporda dikkat çekildi. Europol teröre en çok Fransa'nın hedef olabileceğini, Belçika, Almanya, Hollanda ve İngiltere'nin de IŞİD'in öncelikli hedefleri arasında yer aldığını açıkladı.

‘IŞİD mülteci kamplarına sızmaya hazırlanıyor!'

Saldırıların patlayıcı, ateşli silah, bıçak, balta, pala benzeri kesici alet ve taşıtlarla düzenlenebileceğini belirten terörle mücadele uzmanları IŞİD'in bireyleri terör saldırılarına yönlendirme ve bizzat saldırı düzenleyebilme açısından son derece etkili olduğunu hatırlatıyorlar.

Yaşanan yenilgiler sonrasında Avrupa'ya dönen yabancı militan sayılarındaki artışa dikkat çeken Europol, gün geçtikçe sayıların arttığına dikkat çekit. Avrupa Birliği Terör Savunması Koordinatörü Gilles de Kerchove Avrupa'ya dönen teröristlerin bombalı saldırı eğitimi aldıklarını söyledi.

Raporda ayrıca militanların mültecileri kazanmayı ve radikalleştirmeyi deneyecekleri ve IŞİD'in Avrupa'daki mülteci kamplarına sızma ihtimalinin bulunduğu da belirtiliyor. IŞİD'in mülteci krizini azdırıp Avrupalıları kutuplaştırmaya ve halkı mültecilere karşı kışkırtmaya çalışabileceğinin de altı çiziliyor.