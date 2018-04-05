Europol 65 bin göçmen kaçakçısının peşinde

Avrupa polis teşkilatı Europol, 2017 sonu itibariyle göçmen kaçıran 65 bin insan kaçakçısını takip ettiklerini açıkladı. Bu rakam, 2015'teki Avrupa'ya giden rekor seviyedeki mülteci akını zamanındaki insan kaçakçısı sayısından iki kattan daha fazla.

Europol'ün Avrupa'daki göçmen kaçakçılığı ile mücadele için 2016’nın başında açtığı merkezin yöneticisi Robert Crepinko, 2017 yılı sonu itibariyle Europol'ün veri tabanında yaklaşık 65 bin insan kaçakçısı olduğunu aktardı.

Europol'ün veri tabanında bulunan insan kaçakçıları sayısı göçmen akınının en yoğun olarak yaşandığı günler olan Eylül 2015'te 30 binken bu sayı 2016 sonu itibariyle 55 bine çıktı ve bir sonraki yıl da 65 bin oldu.

Avrupa'ya 2015'te giden bir milyondan fazla göçmen sayısında geçen seneler içerisinde ciddi bir düşüş olsa da Crepinko, göçmen kaçakçılığı yapan insanlara talebin hala "çok yüksek” olduğunu söyledi. Crepinko, göçmen kaçakçılığının milyarlarca euro değerinde ve "halen daha büyüyen bir iş” olduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2015 senesinde Avrupa'ya giden göçmen ve mülteci sayısı bir milyonu aşarken bu sayı 2016 yılında yaklaşık 390 bin, 2017'de de 187 bin olarak kaydedildi.

İnsan kaçakçıları en fazla Avrupa'dan

Europol ayrıca birçok yeni şüphelinin kimliğinin belirlendiğini aktardı.

Her ne kadar Europol kimliklerini tespit ettiği insan kaçakçılarının sayısını veya oranını paylaşmasa da milliyetlerini tespit ettiği insan kaçakçılarının yüzde 63’ünün Avrupalı olduğunu belirtti. Europol, Avrupalıların yüzde 45'inin de Balkan ülkelerinden olduklarını açıkladı.

Kimliği tespit edilen insan kaçakçılarının yüzde 14’ü Ortadoğu'daki ülkelerden, yüzde 13'ü Afrika kıtasındaki ülkelerden, yüzde 9'u Doğu Asya ülkelerinden ve yüzde 1'i de Kuzey ve Güney Amerika'dan geliyor.

AFP/DÇÜ,HS

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