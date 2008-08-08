Euronun tahtı sallanıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet’nin açıklamaları döviz piyasaların alt üst etti. 1.55´e kadar yükselen euro/dolar paritesi ardından çok sert bir düşüş yaşayarak 24 saat dolmadan 1.51´e indi. ECB Başkanı Trichet, enflasyonla mücadele kadar büyümeyle ilgili risklere de dikkat çekmiş ve bundan sonraki faiz kararı konusunda bir eğilimleri olmadığını vurgulamıştı. Petrol dün 120 doları denedikten sonra dolardaki güçlenmeye bağlı olarak 118 doların altına indi. Altın 860 dolara gevşedi.



AVRUPA’DA SIKINTI BAŞLADI

Tekstilbank Hazine Döviz Masası Sorumlusu Burçin Metin, döviz piyasalarında yaşanan hareketin euro bölgesinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığın söyledi. Metin, “Trichet dün yaptığı açıklamada bir süre daha faiz artırılmayacağı mesajını verdi. Euro bölgesinde de büyüme ile ilgili endişeler var. Bu da eurunun değer kaybetmesine neden oldu” dedi. Peki düşüş ne kadar devam edecek? Şimdi herkes bu soruya yanıt arıyor. Burçin Metin ise 1.51’e kadar düşüş kaydeden euro/dolar paritesinin bir miktar daha gerileyerek 1.50 seviyesine test edeceğin söylüyor.

DOLAR İÇERİDE YÜKSELİYOR

İç piyasada da 1.19 YTL’ye ulaşan doların bu seviyelerde kalacağın belirten Metin, “Zaten bakıldığında dolar yükselirken, euro geriliyor. Bu da demek oluyor ki sepet bazında TL güçlü eğilimini hala koruyor” diye konuştu.

Son dönemde Türkiye piyasalarında yaşanan sert hareketler nedeniyle yabancıların da pozisyon kapattığını dile getiren Burçin Metin, enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin de global piyasalardaki enflasyon kaygısını azaltacağını söyledi.

Bu arada, iç piyasada pariteye bağlı olarak 1.19 YTL’ye kadar yükselen dolar, bir günde yüzde 1.54 oranında prim yaparken, 0.50 oranında değer kaybeden euro 1.78 YTL’den satılıyor.

EMTİDA DÜŞTÜ, BORSALARDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, dolar sadece euro değil hemen hemen tüm paralar karşısında değer kazanıyor. Dolar, yen karşısında ise 110´a doğru yükseldi. Emtiada düşüş sürerken dün gerileyen Wall Street´te bugün yükselerek açılış bekleniyor.

