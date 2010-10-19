-EURONEWS KANALI FARSÇA YAYINLARINA BAŞLIYOR PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon haber kanalı, ocak ayında başlattığı Türkçe yayınlarının ardından, 27 Ekim Çarşamba günü Farsça yayına geçiyor. TRT'nin de önemli ortakları arasında yer aldığı Euronews, aralıksız 24 saat haber yayınlıyor. Türkçeden sonra Farsçadan yapılacak yayınla, Euronews 10 farklı dilden haber veren televizyon kanalı olacak. Yapılan anlaşma gereği, Farsça yayınına AB Komisyonu mali destek sağlayacak. Euronews Farsça yayını, İran, Afganistan ve Tacikistan başta olmak üzere yaklaşık 126 milyon izleyiciye hizmet verebilecek. Euronews yayınlarını uydu ve kablo ile internet üzerinden izlemek mümkün. Kanal, 2001 yılında Rusça, 2008 yılında Arapçadan haber yayınlarına başlamıştı. 10 dilde yapılan yayın, dünya nüfusunun yüzde 44'ünü teşkil eden 3 milyar kişiyi potansiyel izleyici haline getiriyor. Euronews kanalının farklı milletlerden 400'e yakın çalışanı bulunuyor. Avrupa'nın önemli kamu televizyon kanalları da aralarında olmak üzere kanalın 21 hissedarı bulunuyor. TRT'nin yüzde 16 hissesi bulunduğu kanalda, Fransızların yüzde 25, İtalyanların yüzde 21, Rusların yüzde 19 ve İsviçre'nin yüzde 9 payı bulunuyor. Euronews kanalını, Avrupa'da her gün 6,5 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor.