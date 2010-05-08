Euromoney'den Telekom ve Turkcell'e ödül

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TURKCELL EN TUTARLI ŞİRKET STRATEJİSİNE SAHİP ŞİRKET OLDU



Turkcell, Euromoney dergisi tarafından düzenlenen “Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Yönetilen Şirketleri 2010” anketinde, “Cep Telefonu Sektöründe En Tatmin Edici ve Tutarlı Şirket Stratejisi” dalında 1., “'En İyi Yönetilen Şirket” dalında ise 3. oldu.



Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, uluslararası bir başarıya daha imza attığına işaret edilerek, finans dünyasının en saygın yayınlarından Euromoney Dergisinin, Turkcell'i iki ödüle birden layık gördüğü vurgulandı.



Euromoney anketinin, iş dünyasının şirketleri nasıl algıladığını göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Orta ve Doğu Avrupa'nın tamamını kapsayan anket için büyük bankaların, pazar araştırma şirketlerinin ve danışmanlık firmalarının analistlerinin, her sektöre veya ülkeye göre şirketleri puanlayarak değerlendirdiği hatırlatıldı.



Euromoney Dergisi'nin, ödüllendirilecek ilk 3 şirketi, pazarda güç, kârlılık, büyüme potansiyeli, yönetim kalitesi ve kazanç kriterlerine göre belirlediği kaydedildi.

Çabalarının fark edildiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Euromoney gibi prestijli bir derginin iki ödülüne birden layık görülmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Ciliv, şunları kaydetti:



“Turkcell'in iş ve yönetim stratejilerindeki başarısının ve mükemmeli yakalama arzusunun takdiri açısından bu ödül bize gurur ve mutluluk verdi. 'Mobil sektörde en tatmin edici ve tutarlı şirket stratejisi' dalında ilk sırayı almamız, karar ve faaliyet süreçlerimizin başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan Orta ve Doğu Avrupa'nın 'En İyi Yönetilen' ilk üç şirketi arasında yer alarak yerel ve bölgesel rekabeti geride bırakıp küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olduğumuzu sergilemiş olduk.”



Euromoney Genel Müdürü Simon Brady de, Turkcell'in etkileyici sonuçlar elde ettiğini vurguladı.



TÜRK TELEKOM "EN ERİŞİLEBİLİR ÜST DÜZEY YÖNETİM" ÖDÜLÜNÜ ALDI



Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Euromoney dergisi tarafından geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 6.'sı düzenlenen Orta ve Batı Avrupa'nın En İyi Yönetilen Şirketleri araştırmasında Türk Telekom'un “En Erişilebilir Üst Düzey Yönetim” alanında birincilik, “En Gelişmiş Yönetim” alanında da ikincilik ödülünü aldığı kaydedildi.





Orta ve batı Avrupa ülkelerini kapsayan bölgede gerçekleştirilen bu uluslar arası araştırma sonucunda dağıtılan ödüllerde şirketlerin, pazarda sahip oldukları güç, karlılık, büyüme potansiyeli ile yönetim kalitesi ve kazanç gibi kriterlere göre değerlendirildikleri belirtilen açıklamada, dağıtılan ödüller için adayların bölgelerdeki büyük bankaların pazar analistleri ve araştırma kuruluşları tarafından belirlendiği vurgulandı. (hürriyet)