Euroleague'te 3 galibiyet 1 mağlubiyet

THY Euroleague TOP 16 turu 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya'da yenildiği CSKA Moskova'yı ağırladı. İlk 3 çeyreği geride kapatan temsilcimiz, son periyoddaki müthiş oyunuyla güçlü rakibini 63-60'lık sonuçla devirdi ve üst üste 7. galibiyetini aldı.



THY Euroleague TOP 16 turu E Grubu 8. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı.

CSKA Moskova'da 26 sayı üreten Milos Tedosic, maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'te ise 15 sayı atan Jordan Farmar, galibiyetin mimarı olurken Jamon Gordon 14 sayıyla oynadı.

Rus temsilcisi, maça Sasha Kaun'un hücumda etkili oyunuyla 8-2 başladı. Anadolu Efes, serbest atışlarla farkı indirse de skor 13-10 iken deplasman ekibi, 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 22-10 getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan temsilcimiz, CSKA'nın 9-0'lık serisine 6-0 ile cevap verdi ve ilk çeyrek 22-16 Rus temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

İlk periyodda olduğu gibi ikinci çeyreğe de CSKA Moskova etkili başladı. Periyoda 4-0'la başlayan CSKA, farkı tekrar çift hanelere taşıdı. Bu dakikadan itibaren savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, ilk yarının bitimine 4 dakika kala farkı 4'e indirdi. Lacivert-beyazlılar, yakaladığı seriyi ikinci periyodun son bölümüne taşıyamayınca Rus temsilcisi ilk yarıyı 34-26'lık skorla önde kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında Jamon Gordon'ın hücumda sorumluluk almasıyla Efes, farkı eritti ve skor 34-32'e getirdi. Lacivert-beyazlılar, oyunda dengeyi sağlasa da periyodun ilk 5 dakikasını CSKA Moskova, 38-34 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde temsilcimiz, farkı 1 sayıya kadar indirse de son 10 dakikaya 46-41 geride girdi.

Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Hücumda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, maçın bitimine 4 dakika kala Jamon Gordon ile maçın başından beri ilk defa 52-51'lik skorla öne geçti. Skorda üstünlüğü yakaladıktan sonra oyunda kontrolü eline alan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 63-60 galip ayrıldı.

CSKA Moskova'da 26 sayı üreten Milos Tedosic, maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'te ise 15 sayı atan Jordan Farmar, galibiyetin mimarı olurken Jamon Gordon 14 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, gruptaki 7. galibiyetini alırken Rus ekibi 3. mağlubiyetini aldı.



Kartal Top 16'da yine çakıldı



THY Euroleague Top 16 turunda 7 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Beşiktaş, 8. haftada Khimki'ye konuk oldu. Rus rakibi karşısında pek varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 87-56'lık skorla mağlup ayrıldı.



THY Euroleague TOP 16 turu F Grubu 8. hafta mücadelesinde Khimki ile Beşiktaş, Rusya'da oynanan karşılaştı. Khimki'de 18 sayı üreten Paul Davis, maçın en skorer ismi olurken temsilcimizde Serhat Akın ve Cemal Nalga 10'ar sayıyla oynadı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları büyük çekişmeye sahne olurken ilk 5 dakika 9-9'luk eşitlikle geçildi. Periyoun son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Khimki, ilk periyodu 16-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Rus ekibi farkı 23-11 ile çift hanelere taşıdı. Siyah-beyazlılar, periyodun son bölümünde farkı eritmeye çalışsa da başarılı olmadı ve ilk yarı 38-27 sona erdi.

Khimki, üçüncü periyoda da etkili başlayan takım oldu. 6-0'lık seri yakalayan Rus temsilci, farkı 17'ye kadar çıkardı. İlerleyen dakikalarda oyundan kopan temsilcimiz, farkı eritemeyince son 10 dakikaya 63-46 geride girdi.

Temsilcimiz, son periyodun ilk dakikalarında hücumda Cemal Nalga ile etkili olsa da aynı etkiyi savunmada gösteremedi. Son çeyrekte rakibinin kolay basketlerine engel olamayan siyah-beyazlılar, 31 sayı farkla 87-56 kaybetti. Khimki'de 18 sayı üreten Paul Davis, maçın en skorer ismi olurken temsilcimizde Serhat Akın ve Cemal Nalga 10'ar sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Khimki gruptaki 5. galibiyetini alırken Beşiktaş, henüz galibiyetle tanışamadı.



G.Saray ve F. Bahçe Top 8'e kaldı



Kadınlar Euroleague'de mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam oynanan maçlarla 18-24 Mart tarihleri arasında Ekatinburg’da yapılacak 8'li finale adını yazdırdı.



Kadınlar Euroleague'de mücadele eden Galatasaray ile Fenerbahçe, 8'li finale kaldı.

Fenerbahçe, Uni Györ’e konuk oldu. İlk yarıda istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, ikinci devredeki etkili oyunuyla maçtan 68-77 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın rakibi ise ilk maçta mağlup ettiği ZVVZ USK Prague’dı.

Alba Torrens’in 20 sayı ile galibiyette başrol oynadığı galibiyette Sancho Lyttle da 14 sayı-10 ribaundla double-double yaptığı karşılaşmada rakibini 63-78 mağlup etti.

Bu skorlarla iki temsilcimiz, 18-24 Mart tarihleri arasında Ekatinburg’da yapılacak olan Kadınlar Euroleague Final Eight’ine adını yazdırdı.