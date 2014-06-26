Euroleague'den Galatasaray'a müjde

Galatasaray Liv Hospital'ın Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Ülker ile oynaması gereken 7. maça çıkmamasından sonra, Euroleague'e alınıp alınamayacağı merak konusu olmuştu.

Ntvspor'un haberine göre, Euroleague yönetimi bu soruya cevap verdi. 2014-2015 sezonunda Euroleague'e direkt katılacak takımlar arasında Galatasaray Liv Hospital'ın de adı sayıldı.

Galatasaray Liv Hospital, geçen yıl olduğu gibi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes ile birlikte Türkiye'yi Euroleague'de temsil edecek. Euroleague'de ilk tur grup kuraları 10 Temmuz'da Barcelona'da çekilecek.