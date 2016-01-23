Euroleague'deki Türk derbisinde iki rekor birden kırıldı

THY Euroleague Top 16 (E) grubu 4. maçında iki rekor birden kırılırken Darüşşafaka'yı 106-100 mağlup eden Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürdü.

Eurosport'un haberine göre Fenerbahçe'de Bobby Dixon 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ekpe Udoh 21 sayı, Jan Vesely 16 sayı 13 ribaundla oynadı. Darüşşafaka Doğuş cephesinde ise Luke Harangody'nin 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 4. maçından da galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Grupta son sırada yer alan Darüşşafaka Doğuş'un henüz galibiyeti bulunmuyor.

Avrupa'nın dev organizasyonunda iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta iki de rekor kırıldı. Fenerbahçe'nin 62-51 üstünlüğüyle biten ilk devre, Euroleague Top 16 aşamasında en fazla sayı atılan (113) ilk devre olarak tarihe geçti. Bir diğer rekor ise maç sonucuyla geldi. Toplam 206 sayının atıldığı maç, Euroleague'in bu sezon en çok sayı atılan karşılaşması oldu.