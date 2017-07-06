EuroLeague'de yılın menajeri Fenerbahçe'den

Geçen sezon Turkish Airlines Euroleague'i kazanarak Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Euroleague'de yılın menajeri seçildi.

Son 3 sezonda üst üste 3 kez Final Four oynayan ve ilkinde dördüncülük, ikincisinde ikincilik elde ettikten sonra İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2016-17 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğundaki pay sahiplerinden Maurizio Gherardini, Avrupa'da yılın menajeri oldu. Türk takımları içerisinde bu unvanı alan 2'nci isim olan Gherardini'ye ödülünü EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bartemeu verdi.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Maurizio Gherardini, EuroLeague'i kazanan ilk Türk takımı olmayı başaran Fenerbahçe Doğuş'un başarısının mimarlarındandır" ifadesine yer verildi