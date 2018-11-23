Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

THY Euroleague'de 9. hafta, Türk derbisine sahne oldu. İki Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren maçı lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyrekteki etkili oyunu ile 93-88 kazandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla geride kalan 9 maçta 7. galibiyetini elde ederek, play off hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerledi. Anadolu Efes, son Daçka galibiyetiyle, üst üste dördüncü maçını kazandı. Anadolu Efes'in aksine, bir galibiyette kalan ve alt basamaklardan bir türlü kurtulamayn Darüşşafaka Tekfen ise 8. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sayısı bulunmayan ancak ikinci yarıda üst üstte attığı üçlüklere Efes'in maçı kazanmasında büyük rol oynayan Rodrigue Beaubous, karşılaşmayı 24 sayı ile tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen'de ise Michael Eric'in 18, Zanis Peiners'in 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.