Euroleague'de komşu sefası



Euroleague'de CSKA Moskova'nın ardından Olympiakos ve Panathinaikos da Final Four'a yükseldiler. Son yarı finalist 9 Nisan'daki Barcelona-Tau Ceramica maçının ardından belli olacak.



Euroleague'de çeyrek finalin 4. maçları oynandı ve Final Four'a yükselen iki takım daha belli oldu. CSKA Moskova'nın ardından iki Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve Panathinaikos da yarı finale yükseldiler.



OLYMPIACOS 10 YIL ARADAN SONRA



Real Madrid karşısında çeyek final serisinde 4. maça 2-1 önde giren Olympiakos, rakibini deplasmanda 78-75 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 10 yıl aradan sonra Final Four vizesini aldı. Yunan ekibi son olarak 1999'da Minüh'deki Final Four'da üçüncü olmuştu.



Olympiacos'da Real Madrid karşısında Ioannis Bourousis 25 sayı – 6 ribauntla maçın en etkili ismi olurken, Lynn Greer 12 sayı, Yotam Halperin de 10 sayıyla çift hanelere ulaştılar. Ev sahibi Real Madrid'de ise Louis Bullock 19 sayı, Felipe Reyes de 12 sayı – 10 ribauntla mücadele etti.





PANATHINAIKOS YENİDEN



Olympiakos'un ardından Final Four'a yükselen bir başka Yunan ekibi de Panathinaikos oldu. Çeyrek final serisinde Montepaschi Siena karşısında 4. maça 2-1 önde gelen Panathinaikos, deplasmanda oynadığı 4. maçı 91-84 kazanarak 1 yıl ara verdiği Final Four'a yeniden kalmayı başardı.



Montepaschi Siena karşısında Panathinaikos'ta 6 oyuncu çift hanelere ulaştı. Drew Nicholas 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Mike Batiste 15, Nikola Pekovic 14, Stratos Perperoglou 12, Vassilis Spanoulis 11, Sarunas Jasikevicius ise 10 sayıyla oynadı. Ev sahibi Siena'da ise Terrell McIntyre'nin 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



BARCA SERİYİ EŞİTLEDİ, ERSAN'DAN 11 SAYI



Euroleague'de çeyrek final serilerinin bir diğer maçında ise TAU Ceramica ile Regal Barcelona karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 84-63 yenen Barcelona seride duruma 2-2'lik eşitlik getirdi.



Regal Barcelona'da Jaka Lakovic 15 sayıyla oynarken, Basile 13 sayı, Ersan İlyasova 11 sayı – 8 ribaunt, David Andersen 11 sayı – 6 ribaunt, Juan Carlos Navarro da 11 sayı – 4 ribauntla mücadele etti. Ev sahibi TAU Ceramica'da ise Igor Rakocevic 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



İki takım arasında serinin 5. maçı 9 Nisan'da oynanacak ve Final Four'a yükselecek son takım belli olacak.



Eurolague'de Final Four organizasyonu ise 1-3 Mayıs tarihlerinde Berlin O2 World Spor Salonu'nda yapılacak.