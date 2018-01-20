Euroleague'de kıran kırana derbi: Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

THY Euroleague'de normal sezonun 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İstanbul derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 89-84 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Efes ise bu sezon Avrupa'da 14. kez yenildi.

THY Euroleague’de normal sezonun 19. haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes’in Fenerbahçe Doğuş’u konuk ettiği karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, parkeden 89-84 galip ayrıldı ve 13. galibiyetini aldı. Bu sezon Avrupa sahnesinde istediği görüntüyü çizemeyen Anadolu Efes ise 14. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes’te Toney Douglas 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Errick McCollum ise 18 sayıya imza attı. Efes’te başka hiçbir isim çift hanelere çıkamadı. Fenerbahçe Doğuş’ta ise Brad Wanamaker ise 18 sayı ve 8 asistle sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim oldu. Melih Mahmutoğlu ise 16 sayıyla oynadı.