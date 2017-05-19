T24 LogoT24 Logo
Spor

Euroleague’de ilk finalist Olympiakos

Olympiakos 82 - 78 CSKA Moskova

19 Mayıs 2017 23:45

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de Yunanistan'dan Olympiakos, Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek finale yükseldi.

THY Euroleague Final Four mücadelesinin ilk maçı, son şampiyon CSKA Moskova ile Olympiakos arasında oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 82-78 Olympiakos üstünlüğüyle sonuçlandı. Oly takımı bu skorla birlikte finale kalan ilk takım oldu. Yunanların rakibi Fenerbahçe – Real Madrid arasındaki mücadelenin galibi olacak.

Maçın ilk bölümüne damga vuran takım CSKA Moskova oldu. Olympiakos’un dış atışlardaki başarısızlığının da etkisiyle fark yapan CSKA takımı, boyalı alanda agresif savunmasıyla Yunanlılar’a geçit vermedi. İlk periyot 18-12 CSKA üstünlüğüyle son buldu.

Sakatlığı bulunan Dusko Teodosic, ilk periyodun orta bölümünde oyuna dahil edildi ve ikinci çeyrekte ağırlığını ortaya koymaya başladı. İkinci çeyreğin son bölümünde üst üste 2 üçlük kaydeden Sırp gard, kalitesini konuşturdu. CSKA Moskova ilk devreyi 40-33 önde kapadı.

CSKA Moskova üçüncü çeyrekte de skor avantajını korumayı başardı. Olympiakos sürpriz üçlüklerle maça tutundu. Vangelis Mantzaris, ilk devrenin sonunda olduğu gibi 3. çeyrekte de son saniye üçlüğü kaydederek takımını ayakta tuttu. CSKA Moskova son çeyreğe 64-60 önde girdi.

Son periyot çetin bir mücadeleye sahne oldu. Üçüncü çeyrekte bulduğu son saniye üçlüğünün gazıyla iyi bir başlangıç yapan Olympiakos, maça bir anda ortak oldu. Bitime 3 dakika kala Vassilis Spanoulis’in turnikesi 69-69 beraberliği getirdi. Yunan yıldız son çeyreğe ağırlığını koydu. Bitime 1:50 dakika kala Spanoulis inanılmaz bir üçlük göndererek takımı 74-73 öne geçirdi. Teodosic 1 dakika kala çok krritik bir üçlük isabetiyle durumu 76-76’ya getirdi. Maç bir anda sayı yağmuruna dödü. Teodosic’in ardından Olympiakos’tan Eric Green üçlüğü yolladı. Kalan dakikalar büyük heyecana sahne oldu. Olympiakos 3 sayılık avantajını maç sonuna kadar korudu.

Olympiakos’un finaldeki rakibi Fenerbahçe-Real Madrid maçının galibi olacak.

ETİKETLER

OlympiakosOlympiakosfinal four

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24