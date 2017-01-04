Euroleague'de ikinci yarı başlıyor; işte haftanın programı

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague'de, 5 Ocak Perşamba ve 6 Ocak Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla normal sezonda ikinci yarı başlayacak.

Organizasyonun ilk yarısında 7 maçtan galip ayrılan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Lacivert-beyazlı ekip, ligde aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alan Galatasaray Odeabank'ı ilk maçta 86-76 mağlup etmişti.

Darüşşafaka Doğuş İsrail deplasmanında

THY Euroleague'in ilk yarısını 8 galibiyetle tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'a konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.05'te başlayacak. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazanmıştı.

Fenerbahçe evinde

Ligin ilk devresinde rakiplerine 9 kez üstünlük kuran Fenerbahçe, 6 Ocak Cuma günü İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te oynanacak maçta rakibini Ülker Sports Arena'da ağırlayacak. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

16. haftanın programı

5 Ocak Perşembe

20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş

23.00 Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya)

6 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)