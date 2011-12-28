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Spor

Euroleague'de iki Türk takımı aynı grupta!

THY Euroleague’de Top 16'da kuralar çekildi. Galatasaray Medical Park ve Anadolu Efes aynı gruba düştü.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - THY Euroleague’de Top 16'da kuralar çekildi. Galatasaray Medical Park ve Anadolu Efes aynı gruba düştü.  Fenerbahçe Ülker de dişine göre bir kura çekti. 

Basketbolda THY Euroleague’de Top 16 kuraları İspanya'nın Barcelona kentinde çekildi.




Kurada iki Türk takımı aynı gruba düştü.

Kura sonucu oluşan gruplar şöyle:

E Grubu: CSKA Moskova, Olympiakos, ANADOLU EFES, GALATASARAY MEDİCAL PARK

F Grubu: Real Madrid, Montepaschi Siena, Unicaja Malaga, Gescrap Bilbao

G Grubu: FENERBAHÇE ÜLKER, Panathinaikos, Unics Kazan, EA Milano

H Grubu: Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Bennet Cantu, Zalgiris Kaunas


DÖRTLÜ FİNAL İSTANBUL'DA

Gruplarda ilk maçlar 18 Ocak'ta yapılacak. THY Euroleague'de dörtlü final 11-13 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Üç Türk takımının maçları NTV Spor'dan yayınlanacak.


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