Euroleague'de haftanın oyuncusu Ekpe Udoh

Euroleague'in 4. haftasının 'En değerli oyuncusu' (MVP), Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi.

Euroleague’in 4. haftası tamamlandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçından sarı-lacivertliler 103-87’lik skorla galip ayrıldı.



Sarı-lacivertliler 4’te 4 yaparken, sarı-kırmızılılar kötü gidişe 'dur' diyemedi. Haftanın bir diğer Türk derbisinde ise kazanan Anadolu Efes oldu.

21 sayı, 13 ribaund, 2 asist

Euroleague’de 4. haftanın MVP’si ise Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, 34 dakika süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.