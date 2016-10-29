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Spor

Euroleague'de haftanın oyuncusu Ekpe Udoh

Udoh, 34 dakika süre aldığı Galatasaray Odeabank karşılaşmasında 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.

29 Ekim 2016 19:14

Euroleague'in 4. haftasının 'En değerli oyuncusu' (MVP), Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. 

Euroleague’in 4. haftası tamamlandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçından sarı-lacivertliler 103-87’lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler 4’te 4 yaparken, sarı-kırmızılılar kötü gidişe 'dur' diyemedi. Haftanın bir diğer Türk derbisinde ise kazanan Anadolu Efes oldu.

 

21 sayı, 13 ribaund, 2 asist

 

Euroleague’de 4. haftanın MVP’si ise Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, 34 dakika süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.

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EuroleagueEkpe UdohGalatasarayFenerbahçe

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