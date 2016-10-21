Euroleague'de galibiyet çıkmadı

Turkish Airlines Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos’a 90-66’lık skorla mağlup olurken, Darüşşafaka Doğuş da, EA Olimpia Milano'ya 81-80 yenildi.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes ilk 7 dakikalık bölümü 16-6’lık skorla geride tamamladı. İlk çeyreği ev sahibi 28-16 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin son bölümlerinde oyuna dahil olan Efes soyunma odasına 41-33’lük skorla geride gitti. Üçüncü çeyrekte iki takım da başa baş bir mücadele verdi. Son çeyreğe ev sahibi Olympiacos 62-53 önde girdi. Son çeyrekte ev sahibi ekip oyunun kontrolünü iyice ele aldı ve maçtan 90-66 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Vassilis Spanoulis 17 sayı - 3 ribaund - 9 asist ile galibiyeti getiren isim olurken, Anadolu Efes’te Cedi Osman 22 sayı - 6 ribaund üretti.

Anadolu Efes üçüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim Salı günü evinde Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Doğuş bir farkla yenildi

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında İtalya temsilcisi EA7 Olimpia Milano’ya 81-80 mağlup oldu.

Salon: Volkwagen Arena



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Robert Lottermoser (Almanya), Aare Halliko (Estonya)



Darüşşafaka Doğuş: Birkan Batuk 2, Wanamaker 16, Clyburn 8, Anderson 14, Slaughter 2, Wilbekin 13, Moerman 20, Oğuz Savaş 2, Bertans 3



EA7 Olimpia Milano: Gentile 10, Hickman 4, Raduljica 6, Dragic 7, Macvan 19, McLean 11, Kalnietis 11, Sanders 6, Krunoslav 7



1. Periyot: 23-24

Devre: 41-46

3. Periyot: 58-60.