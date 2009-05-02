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Spor

Euroleague'de finalin adı kondu

Final Four mücadelesinde CSKA Moskova ile Panathinaikos rakiplerini yenerek finale adlarını yazdırdı.

02 Mayıs 2009 03:00


Final Four mücadelesinde Regal Barcelona’yı 82-78 mağlup eden CSKA Moskova ile Olympiakos’u 84-82’lik skorla geçen Panathinaikos finale adlarını yazdırdı.

Euroleague’in 3 Mayıs’ta oynanacak finalinde CSKA Moskova ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Finalistleri belirleyen mücadelelerde Rus ekibi CSKA Moskova, Barcelona’yı 82-78 ile geçerken, iki Yunan ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise gülen taraf 84-82’lik skorla Olympiakos’u mağlup eden Panathinaikos oldu.

Finalde kozlarını paylaşacak olan Panathinaikos ve CSKA Moskova takımları Atina’nın evsahipliği yaptığı 2006/2007 Euroleague finalinde de karşı karşıya gelmiş, Panathinaikos maçı 93-91 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA MOSKOVA-BARCELONA

Berlin’in ev sahipliği yaptığı Euroleague Final Four’unun ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova Regal Barcelona’yı 82-78 mağlup ederek adını üstüste 4 defa finale yazdırdı.

Maça tutuk başlayıp Katalan ekibin üç sayı çizgisinin ardından bulduğu sayılarla bir ara 9 sayı geriye düşen CSKA Moskova, Litvanyalı yıldızı Ramunas Siskauskas’ın son çeyrekteki mükemmel performansıyla geçti.

Siskauskas 18’i son 10 dakikada olmak üzere 29 sayıyla geceye damga vurdu. CSKA’da ayrıca Trajan Langdon da 15 sayı 6 ribaundluk önemli katkı yaptı.

Barcelona’da ise David Andersen’in 24 sayı, Juan Carlos Navarro da 13 sayı ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Milli Basketbolcumuz Ersan İlyasova da 13 dakikada 2 sayı 5 ribaund 2 asist ve 1 blokla oynadı.

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS

CSKA Moskova’nın finaldeki rakibi de bir önceki sezonun şampiyonu Panathinaikos oldu.

Berlin’de yaşanan Yunan derbisinde ezeli rakibi Olympiakos’u 84-82 ile geçen Pana, adını finale yazdırdı. Maçın ilk yarısında bir ara 10 sayılık fark yakalayan Panathinaikos, rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı.

Ancak yoncalar Nikola Pekoviç, Mike Batiste, Vasilis Spanulis ve Sarunas Jasikevicius dörtlüsünün ürettiği toplam 75 sayıyla galibiyete ulaşmayı başardı.

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