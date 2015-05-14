Euroleague'de Final Four heyecanı başlıyor

Basketbol THY Euroleague'de Final Four heyecanı yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.

Real Madrid Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı dev organizasyon, Barclaycard Center'da gerçekleştirilecek. Ntvspor’da yer alan habere göre, yarı finalin ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Yunanistan'ın Olimpiakos takımı ile yarın 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Ülker ise ev sahibi Real Madrid karşısında saatler 22.00'yi gösterdiğinde final biletini arayacak.

Yarı final maçlarında kazanan takımlar, 17 Mayıs Pazar günü 21.00'da başlayacak mücadelede, THY Euroleague'de 2014-2015 sezonu şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. İlk maçı kaybeden takımlar ise 18.00'de üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Bu arada Fenerbahçe Ülker'in tarihinde ilk kez katıldığı Dörtlü Final'e, sarı-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Fenerbahçeli taraftar Madrid'e gidecek.