Euroleague'de Fener fırtınası!

T24

MAÇTAN NOTLAR



HAKEMLERE BÜYÜK TEPKİ



BAŞKAN YILDIRIM, BÜYÜKANIT İLE BERABER İZLEDİ



KİNSEY OYNAYAMADI



THY Euroleague Top 16 H Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, sahasında Power Electronics Valencia takımını 75-73 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı’nın, THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (H) Grubu 2. hafta maçında İspanya’nın Power Electronics Valencia takımı ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu’nda iddiası kalmayan futbol takımının Gençlerbirliği ile bu akşam İstanbul’da yaptığı maça ilgi göstermeyen taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nu doldurarak, erkek basketbol takımlarını coşkuyla destekledi.Üzerlerinde çubuklu forma ile tribündeki yerlerini alan taraftarlar, hazırladıkları pankartları maç öncesinde havaya kaldırarak, renkli görüntüler oluşturdu.Maç öncesi bir taraftar Ömer Onan’a çiçek verdi.MAÇI 15 BİN 600 KİŞİ İZLEDİFenerbahçe Ülker’in Power Electronics Valencia ile yaptığı maçı 15 bin 600 kişinin izlediği açıklandı.Sarı-lacivertlilerin bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı THY Avrupa Ligi maçları büyük ilgi görürken, ilk turda yapılan Regal Barcelona maçında 15 bin 752 kişi ile seyirci rekoru kırılmıştı.Power Electronics Valencia maçı 15 bin 600 kişiyle Regal Barcelona maçından sonra en fazla seyirci toplayan maç oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda bazı hakem kararlarına tepki gösterdi.İlk yarının sonunda soyunma odasına giden hakemlere büyük tepki gösteren taraftarlar, ıslıklarla hakemleri protesto etti.Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija da hakemlerin bazı kararlarına kenarda büyük tepki gösterdi.Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de izledi.Aziz Yıldırım, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile birlikte locada yan yana karşılaşmayı takip etti.Bu arada, karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker’in eski başantrenörü Bogdan Tanjevic de izledi.Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Tarence Kinsey, Power Electronics Valencia maçında forma giyemedi.Beko Basketbol Ligi’nde hafta sonunda Banvit ile yapılan maçta sakatlanan Kinsey’in, arka adalesinde küçük bir yırtık olduğu bildirildi. ABD’li oyuncunun yaklaşık 10 gün oynayamayacağı açıklandı.