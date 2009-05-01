Euroleague'de 'Dörtlü Final' heyecanı



Euroleague'de 2008-09 sezonu 'Dörtlü Finali' bugün başlıyor. İlk gün Barcelona-CSKA Moskova ve Olympiakos-Panathinaikos maçları oynanacak.



Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Euroleague'de 2008-2009 sezonu dörtlü final organizasyonu bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.



Dörtlü finalin ilk gününde bugün TSİ 19.00'da İspanya'nın Regal Barcelona ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları, TSİ 22.00'de ise Yunanistan'ın iki ekibi Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.



Organizasyonda ilk gün maçlarını kazanan ekipler 3 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak finalde karşılaşacak. İlk günün mağlupları ise aynı gün saat 18.00'de üçüncülük için mücadele edecek.



Türkiye'den bu sezon Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen'in yer aldığı Euroleague'de geçen sezon şampiyonluğu, finalde İsrail'in Maccabi Elite Tel Aviv takımını 91-77'lik skorla yenen Rus ekibi CSKA Moskova kazanmıştı.



PANATHİNAİKOS-OLİMPİAKOS

Bir yıllık aranın sonrasında yeniden Final Four'a kalmayı başaran Panathinaikos, Berlin'de beşinci Euroleague şampiyonluğunu kovalayacak.



Zeljko Obradoviç'in yönetimindeki kadroda defalarca final-four tecrübesi yaşamış birçok isim bulunuyor. Sakatlıktan dönen Dimitris Diamantidis'in liderlik edeceği kadronun diğer önemli isimleri Yunan Milli Takımı'nın da formasını giyen Vassilis Spanoulis, Antonis Fotsis, bir dönem Efes Pilsen kadrosunda yer alan Drew Nicholas ve kuvvetli pota altı oyuncusu Mike Batiste. Takım kaptanı Fragiskos Alvertis ise kariyerinde dokuzuncu kez final four'da yer alıyor. Haziran ayında 35 yaşını dolduracak Alvertis, 19 yıldır formasını giydiği Panathinaikos'un dört Avrupa şampiyonluğunda da yer almıştı



Panathinaikos yarı finalde ezeli rakibi Olimpiakos ile karşılaşacak. Ancak Euroleague Final Four tarihine bakıldığında bu iki takımın yarı finalde karşı karşıya gelmeleri Yunanistan'a yaramıyor. Panathinaikos ve Olimpiakos daha önce 1994 ve 1995 yıllarında yarı finalde karşılaşmışlar, finali kazanan İspanyol takımları şampiyonluğa ulaşmışlardı.



Son üç yılda Final Four'u son anda kaçıran, 1999'dan beri Euroleague'in en iyi dört takımından biri olmayı başaramayan Olimpiakos ise, bu yaz yaptığı yatırımın karşılığını aldı.



Yaz döneminde büyük paralar harcanarak transfer edilen Theodoros Papaloukas, Nikola Vujçiç, Yotam Halperin ve NBA'den getirilen Josh Childress ile rüya takımı oluşturan kırmızı-beyazlılar, dörtlü final öncesi sakatlık problemleri yaşıyor. Olimpiakos'ta Panagiotis Vasilopoulos ve Michalis Pelekanos'un oynaması beklenmiyor. Pire ekibinde pivot Sofoklis Schortsanitis ise fazla kiloları ve disiplinsiz hareketleri yüzünden bir aydır kadro dışıydı.



BARCELONA-CSKA MOSKOVA

Dörtlü finalin diğer eşleşmesindeyse son şampiyon CSKA Moskova, İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Sezon sonunda CSKA'dan ayrılması beklenen tecrübeli antrenör Ettore Messina yönetiminde iki kez kupaya ulaşan CSKA Moskova'nın en büyük silahı geçtiğimiz yılın MVP'si Ramunas Siskauskas. Amerikalı kısalar JR Holden ile Trajan Langdon'ın yanında Sloven Erazem Lorbek ve Matjaz Smodis ikilisi takımın diğer hücum silahları. Her ne kadar şampiyonluk favorisi olsalar da, CSKA'nın final şansını pota altı oyuncularının perfomansı belirleyecek.



Çünkü CSKA'nın rakibi Barcelona'da milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın önderliğinde önemli bir pota altı rotasyonu mevcut. David Andersen, Daniel Santiago ve Fran Vazquez, İspanyol ekibindeki diğer uzunlar. Sezon başında NBA'den geri dönen Juan Carlos Navarro, Sloven Jaka Lakoviç ve İtalyan Gianluca Basile ile birlikte takımın skor yükünü üstleniyor. Derin kadrosu ve tecrübeli yıldızlarıyla Barcelona, Berlin'deki dörtlü finalin favorilerinden.



