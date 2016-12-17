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Spor

Euroleague'de CSKA zirveye yapıştı!

Fenerbahçe, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor

17 Aralık 2016 13:21

Basketbol THY Euroleague'de 12. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-76 mağlup eden CSKA Moskova, 12. maçında 11. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

 

Fenerbahçe 5. sıraya geriledi

 

Deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 81-70 yenilen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 4 maçın ardından ilk yenilgisini alarak, 4 mağlubiyetle 5. sıraya geriledi.

Arka arkaya kazandığı 3 maç sonrasında konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, 6 mağlubiyetle 8. sıraya düştü.

 

Galatasaray son sıradan kurtuldu

 

Üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Doğuş, evinde ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 81-68 yenerek 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank, 4. galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu, haftayı 15. tamamladı.

 

Euroleague'de 12. haftanın sonuçları

 

Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-92
Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid (İspanya): 81-68
Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-88
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-58
Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes: 91-83
Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 83-80
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-76
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe: 81-70.

 

Puan durumu

 

1.    CSKA  Moskova  11    1    122
2 .   Real Madrid    8    4    87
3 .  Olympiacos Piraeus    8    4    63
4.    Baskonia Vitoria Gasteiz    8    4    32
5.   Fenerbahce Istanbul    8    4    2
6.    Panathinaikos 7    5    40
7.    Darussafaka Dogus Istanbul    6    6    -7
8.    Anadolu Efes Istanbul    6    6    -16
9.    Crvena Zvezda mts Belgrade    5    7    -17
10.    Maccabi FOX Tel Aviv    5    7    -31
11.    FC Barcelona Lassa    5    7    -51
12.   Brose Bamberg    4    8    -6
13.    Zalgiris Kaunas    4    8    -31
14.    EA7 Emporio Armani Milan    4    8    -54
15.    Galatasaray Odeabank Istanbul    4    8    -81
16.    Unics Kazan    3    9    -52

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