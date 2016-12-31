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Spor

Euroleague'de CSKA Moskova zirveyi bırakmıyor

THY Euroleague'nin 15. haftasında 4 Türk takımı da haftayı mağlubiyetle kapattı

31 Aralık 2016 13:59

Basketbol THY Euroleague'de ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

 

4 Türk takımı da yenildi

 

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.

Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.

Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

 

15. haftanın sonuçları

 

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 78-80

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 78-67

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 71-62

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 70-78

Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-88

UNICS Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 83-81

Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya): 75-90

Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 81-77.

 

Puan durumu

 

1    CSKA Moskova       12    3    115
2    Real Madrid        10    5    100
3    Olympiakos      10    5    66
4    Baskonia        10    5    47
5    Panathinaikos     9    6    53
6    Fenerbahçe            9    6    -14
7    Darüşşafaka     8    7    -2
8    Kızılyıldız     7    8    -2
9    Anadolu Efes     7    8    -21
10    FC Barcelona     7    8    -36
11    Brose Bamberg        6    9    0
12    Zalgiris Kaunas   6    9    -18
13    Unics Kazan        6    9    -29
14    Maccabi FOX     5    10    -50
15    EA7 Emporio     4    11    -90
16    Galatasaray OB 4    11    -119

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THY EuroleagueCSKA MoskovaFenerbahçeAnadolu Efes

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