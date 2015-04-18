Euroleague'de Anadolu Efes'in kaybetmesinin nedeni takılan süre tabelası mı?

Euroleague play-off çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'e 90-85 yenilen Anadolu Efes'te Genel Menajer Engin Özerhun, karşılaşmada yaşanan süre sorunuyla ilgili Avrupa Ligi yönetiminden tatmin edici bir cevap beklediklerini söyledi.

Engin Özerhun, Madrid'de oynanan karşılaşmanın 4. periyodunda 5 sayı önde oldukları anda, bitime 3 dakika 26 saniye varken sürenin durduğunu, daha sonra durduğu yerden devam ettiğini, mücadelenin 23 saniye fazla oynandığını ifade ederek, " Avrupa Ligi yönetimine yazı yazdık ve gerekli görüntüleri gönderdik, bizi tatmin edici bir cevap bekliyoruz" dedi.

Yaşanan durumla ilgili cevaplanması gereken sorular olduğunu dile getiren Özerhun, takım menajeri Alper Yılmaz'ın maç sırasında konuyla ilgili uyarıda bulunduğunu, ancak hakemin saatte problem olmadığını söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cevaplandırılması gereken şey, neden hakem bu itirazı ciddiye alıp televizyona bakmadı? Bakmasını gerektiren konulardan birisiydi. Burada neden bakmadı onu anlayamadık. Mekanizmaların çoğunda saatle, 24 saniye birlikte çalışıyor. Burada süre duruyor, 24 saniye çalışıyor. Maçı izlediğinizde çok net bir şekilde saniyenin çalıştığı, maçın süresinin durduğu görüyorsunuz."

‘Bir tuhaflık var demek ki’

Avrupa Ligi yönetiminden gelecek "Masa hakemlerini cezalandırdık" cevabının kendileri için yeterli olmayacağını kaydeden Özerhun, şu ifadeleri kullandı:

"Maç sonrası hakemlere de söyledik. Bakacaklarını ifade ettiler. Avrupa Ligi yönetimine yazdık ve görüntüleri de gönderdik. Buradan bizi tatmin edici bir cevap bekliyoruz. Bu cevap ne olur bilmiyorum ama 'Evet, masa hakemlerini cezalandırdık' cevabı bizim için yeterli olmaz. Ne olur, onu da bilmem. Bir maç 23 saniye fazla oynanıyorsa, bir uyarı da varsa ve bu uyarı ciddiye alınmıyorsa, bir tuhaflık var demek ki. Bu salonda Dörtlü Final oynanacak. Bu hakemlerle oynanacaksa, vay buraya gelecek takımların haline. Avrupa Ligi yönetimine bütün belgeleri gönderdik. Resmi bir itiraz yoktu ortada, ona bir şey demiyorum. O kadar net görünüyor ki orada resmi itirazı hakem gerek saniyeye bakmayarak gerek 'Saat doğru çalışıyor' diyerek kesmiş durumda."

Play-off'ta yaşanan bu olayın bir skandal olduğunu kaydeden Anadolu Efes Genel Menajeri, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Dün akşamki maçta bitime 3 dakika 26 saniye varken Anadolu Efes hücumu esnasında oyun saati durdu. Toplam 23 saniye süren hücumda maç saati işlemedi ancak hücum süresini gösteren saat çalışmaya devam etti. Oyun saati daha sonra 3 dakika 26 saniyeden itibaren çalışmaya devam etti.

‘Seriyi 5. maça taşımak istiyoruz’

Engin Özerhun, 2-0 geriye düştükleri Real Madrid karşısında İstanbul'daki maçları kazanarak seriyi 5. ve son maça taşımak istediklerini belirtti. Deplasmandaki iki maçı da öne geçip kaybettiklerini vurgulayan Anadolu Efes Genel Menajeri, "Dünkü maçta 17 sayıya kadar taşıdığımız farkı ne yazık ki koruyamadık. Bazı noktalarda çok daha üstün olmamıza rağmen bunu galibiyete çeviremedik. İstanbul'da oynayacağımız iki maçı da kazanıp seriyi 5. maça taşımayı hedefliyoruz. Bunu yapabileceğimizi deplasmandaki iki maçta ortaya koyduğumuz performansla gösterdik" şeklinde konuştu.