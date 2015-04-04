Euroleague'de Anadolu Efes, Emporio Armani Milano’yu 86-78'le geçti

Anadolu Efes savunmasında gedikler verdiği maçın ikinci yarısında Krstic'e Heurtel'in katılmasıyla Milano engelini 86-78 aştı. Son haftaya girilirken averajla Laboral'in önüne geçen Efes, deplasmanda Fenerbahçe Ülker'i yenerse dördüncü olacak, aksi halde Laboral'in Malaga'ya kaybetmesini bekleyecek.

Turkish Airlines Euroleague TOP 16 F Grubu'nda Anadolu Efes, E.A. Milano ile karşılaştı. Çeyrek finale kalma adına ince hesaplar yapan Anadolu Efes, kritik mücadeleyi ikinci yarıdaki oyunuyla 86-78 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ntvspor'daki habere göre, Avrupa Kupaları'nda 300. galibiyetini alan Lacivert-beyazlılarda Thomas Heurtel 26, Nenad Krstic 22 sayıyla oynarken Milano'da Gentile ve Brookks 17, Samuels 16 sayı üretti.

Turun son haftasında Anadolu Efes grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Ülker ile Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

Hücumda ikili oyunlardan sayıya giden E.A Milano oyuncularına Efesli oyunculardan caydırıcı bir savunma gelmeyince skor üstünlüğü İtalyan temsilcisine geçti. Özellikle Gentile ve Hackett ile sayılar bulan Milano kontrolü Anadolu Efes'e vermedi. Çeyrek sonunda ribauntlarda Efes’e geçit vermeyen konuk ekip ilk periyodu 24-13 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Anadolu Efes savunmada biraz daha hareketlense de hücumda üst üste boş dönünce E.A. Milano farkı bir anda 15'e kadar çekti. Çeyrek ortasında sorumluluk alan Thomas Heurtel iki üçlükle tribünleri de hareketlendirdi. Fransız oyuncuya Cedi Osman'ın da enerjisi eklenince Anadolu Efes farkı eritti, molayı aldırdı. Pota altından sayılar bulan Krstic'in yanına ikinci bir skorer bulamayan Anadolu Efes, rakibini yakalamakta zorlanırken çeyrek sonunda Dario Saric'in üçlüğü farkı 6'ya çekti ve Milano devreyi 42-36 önde kapattı.

İstanbul'da üçüncü çeyrek Milano'nun 6-0'lık serisiyle başladı. Geri dönüş adına zaman zaman enerjisini yükselten Anadolu Efes, rakibin ribauntlarına bir türlü çözüm üretemedi. Gentile ve Samuels'in sayıları İtalyan ekibini önde tutarken Efes'te karşılık veren tek isim Heurtel oldu. Anadolu Efes’ten ayağa kalkış son anlarda geldi ve Ivkovic'in öğrencileri son on dakikaya 63-59 önde girmeyi başardı.

Son çeyreğin başında bir anda öne fırlayan Anadolu Efes farkı çift hanelere çekti. Savunmada direncini yukarı çeken lacivert-beyazlılar Milano'ya ritim kaybettirdi ve ipleri eline aldı. Maçın bitimine az bir süre kala Milano son kozunu oynama adına harekete geçti ancak tecrübesiyle Perperoglou sorumluluk alarak İtalyan ekibin geri dönüşüne izin vermedi. Kalan süreyi iyi kullanan Efes kritik gecede ikinci yarıdaki oyunuyla parkeden galip çıkmayı bildi: 86-78.

Bu sonuçla Efes 13. haftada 6. galibiyetini alırken Milano 4'te kaldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Christos Christodolou (Yunanistan), Boris Shulga (Ukrayna), Piotr Pastusiak (Polonya)

Anadolu Efes: Heurtel 26, Janning 2, Perperoglou 8, Saric 14, Krstic 22, Doğuş Balbay, Cedi Osman 3, Birkan Batuk, Draper, Lasme 5, Furkan Korkmaz 2, Bjelica 4

EA7 Emporio Armani: Hackett 13, Gentile 17, Moss 5, Melli 3, Samuels 16, Ragland 2, Brooks 17, Cerella, Kleiza 3, Elegar 2, James

1. Periyot: 13-24

Devre: 36-42

3. Periyot: 63-59

Beş faulle çıkan: 36.43 Draper (Anadolu Efes)