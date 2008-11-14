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Spor

Euroleague'de 4. hafta

Euroleague'de 4. hafta maçları, Perşembe akşamı oynanan mücadelelerle sona erdi.

14 Kasım 2008 02:00

Euroleague'de 4. hafta maçları, Perşembe akşamı oynanan mücadelelerle sona erdi.

Temsilcilerimizden Efes Pilsen haftayı CSKA Moskova yenilgisiyle kapatırken diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülker ise Sloven temsilcisi Union Olimpija'yı iki uzatma sonunda mağlup etmesini bildi.

Bir maç dışında evsahibi ekiplerin galip geldiği haftanın maçlarında şu sonuçlar alındı;


A GRUBU
Unicaja Malaga - Cibona 77 - 67
Olympiakos - Maccabi Electra 84 - 65
Avellino - Le Mans 78 - 73

B GRUBU
Panathinaikos - Montepaschi 81 - 76
Nancy - Zalgiris 69 - 64
Regal Barcelona - Prokom Trefl 74 - 62

C GRUBU
Alba Berlin - DKV Joventut 74 - 72
Tau Ceramica - L. Roma 90 - 93
Fenerbahçe Ülker - U.Olimpija 89 - 87

D GRUBU
CSKA Moskova - Efes Pilsen 90 - 68
Panionios - Partizan 72 - 70
Real Madrid - A.J. Milano 70 - 69

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