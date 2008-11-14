Euroleague'de 4. hafta maçları, Perşembe akşamı oynanan mücadelelerle sona erdi.



Temsilcilerimizden Efes Pilsen haftayı CSKA Moskova yenilgisiyle kapatırken diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülker ise Sloven temsilcisi Union Olimpija'yı iki uzatma sonunda mağlup etmesini bildi.



Bir maç dışında evsahibi ekiplerin galip geldiği haftanın maçlarında şu sonuçlar alındı;





A GRUBU

Unicaja Malaga - Cibona 77 - 67

Olympiakos - Maccabi Electra 84 - 65

Avellino - Le Mans 78 - 73



B GRUBU

Panathinaikos - Montepaschi 81 - 76

Nancy - Zalgiris 69 - 64

Regal Barcelona - Prokom Trefl 74 - 62



C GRUBU

Alba Berlin - DKV Joventut 74 - 72

Tau Ceramica - L. Roma 90 - 93

Fenerbahçe Ülker - U.Olimpija 89 - 87



D GRUBU

CSKA Moskova - Efes Pilsen 90 - 68

Panionios - Partizan 72 - 70

Real Madrid - A.J. Milano 70 - 69

