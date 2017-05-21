Euroleague'de 3. belli oldu

THY Euroleague Final-Four’da Real Madrid ile CSKA Moskova üçüncülük mücadelesi verdi. CSKA Moskova, Real Madrid'i 94-70'lik skorla devirip üçüncülüğü kazandı..

THY Euroleague Final-Four'da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova veReal Madrid 3.'lük ve 4.'lük için karşılaştı. CSKA Moskova, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 94-70'lik skorla kazanmayı başardı ve Euroleague üçüncüsü oldu. Real Madrid ise 4.'lük ile yetinmek zorunda kaldı.

SALON: Sinan Erdem

SAAT: 18.00

HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Fernando Rocha

YAYIN: TRT Spor / BeIN SPORTS 3

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