T24 LogoT24 Logo
Spor

Euroleague'de 3. belli oldu

Euroleague'de CSKA Moskova, Real Madrid'i farklı geçerek 3.oldu

21 Mayıs 2017 23:14

THY Euroleague Final-Four’da Real Madrid ile CSKA Moskova üçüncülük mücadelesi verdi. CSKA Moskova, Real Madrid'i 94-70'lik skorla devirip üçüncülüğü kazandı..

THY Euroleague Final-Four'da bugünkü şampiyonluk maçından önce CSKA Moskova veReal Madrid 3.'lük ve 4.'lük için karşılaştı. CSKA Moskova, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 94-70'lik skorla kazanmayı başardı ve Euroleague üçüncüsü oldu. Real Madrid ise 4.'lük ile yetinmek zorunda kaldı.

SALON: Sinan Erdem
SAAT: 18.00
HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Fernando Rocha
YAYIN: TRT Spor / BeIN SPORTS 3

.

ETİKETLER

euroleaguecska moskovareal madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24