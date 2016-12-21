Euroleague'de 14. haftanın programı

THY Euroleague'de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, 22 Aralık Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.

14. hafta programı

22 Aralık Perşembe

20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan

22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos

23 Aralık Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv

22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia

23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano.