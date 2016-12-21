T24 LogoT24 Logo
Spor

Euroleague'de 14. haftanın programı

THY Euroelague'de 14. hafta heyecanı 22 ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak

21 Aralık 2016 14:08

THY Euroleague'de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, 22 Aralık Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.

 

14. hafta programı

 

22 Aralık Perşembe

20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan

22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos

23 Aralık Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv

22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia

23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano.

ETİKETLER

THY EuroleagueGalatasarayAnadolu Efes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24