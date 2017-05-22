Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe!

İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Real Madrid'i eleyen Fenerbahçe ile CSKA Moskova'yı saf dışı bırakan Olympiakos, finalde karşılaştı. İkinci yarıdan itibaren fark açan Fenerbahçe, Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek Euroleague'de şampiyon olan ilk Türk takımı oldu.

1. PERİYOT:

Fenerbahçe:26

Olympiakos:18

2. PERİYOT:

Fenerbahçe: 39(13)

Olympiakos: 34(16)

3. PERİYOT:

Fenerbahçe:60(21)

Olympiakos:48(14)

4. PERİYOT:

Fenerbahçe: 80

Olympiakos: 64

Mücadelenin başında Fenerbahçe, Vesely ve Kalinic'in basketleriyle 2. dakikada 5-1 öne geçti. Sarı-lacivertlilere, Birch ve Spanoulis ile karşılık veren Yunan ekibi, 3. dakikada 6-5 üstünlük kurdu. Vesely'nin pota altından, Kalinic ve Ali Muhammed'in dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 4. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 13-6. Kalinic ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 16-8 üstün geride bıraktı. Fenerbahçe, Spanoulis ve Birch'in basketleriyle farkı eritme çabasında olan Olympiakos'a Udoh, Bogdanovic ve Kalinic'in basketleriyle izin vermedi ve 10. dakika içinde 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 26-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında Milutinov ile pota altında üstünlük kuran ve hücum ribauntlarını toplayan Olympiakos, Waters'ın basketleriyle de 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Maçın 15. dakikasını 31-25 önde geçen Fenerbahçe, Nunnally, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle 17. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 35-25. Yunan ekibi, Printezis ve Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 20. dakika içinde farkı 5 sayıya (37-32) indirse de Fenerbahçe, devre arasına 39-34 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının başında Ali Muhammed ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlere engel olamadı ve 23. dakikada fark 4 sayıya (44-40) indi. Maçın 25. dakikasını 49-42 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen pota altında Milutinov'u durdurmakta zorlandı. Vesely, Datome ve Udoh gibi oyuncularıyla serbest atış çizgisinden yüksek yüzdeyle skor üreten Fenerbahçe, Kalinic'in 28. dakikadaki 3 sayılık basketiyle skoru 57-44'e getirdi. Periyodun 29. dakikasında 14 sayılık (60-46) fark bulan sarı-lacivertliler, çeyreği de 60-48 önde bitirdi.

Son çeyreğe Datome, Udoh ve Antic'in basketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikanın başında farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Taraftarının desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Bogdanovic, Kalinic ikilisinin attığı basketlerle 39. dakikada farkı 19 sayıya (80-61) çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünü rahat geçiren sarı-lacivertliler, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik



Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk anı

Pota fileleri Bogdanovic'te

Olympiakos karşısında çok etkili oynayan ve attığı 17 sayıyla galibiyette önemli bir paya sahip olan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı.

Olympiakos potasına 17 sayı atan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pota filelerini hatıra olarak aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan potalardaki fileleri keserek alan Bogdanovic, filelerden birisini Vesely'ye verdi.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos şampiyonluk maçında karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar salonu doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu maçla Avrupa Ligi kariyerindeki 500'üncü maçına çıktı. Obradovic, 1992'de başladığı kariyerinde geride kalan 499 maçta 351 galibiyet alırken 148 de yenilgi gördü.

Olympiakos başkanı taraftarların arasında



Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Yunanistan'dan gelen taraftarlar ile birlikte maçı takip etti. Mücadeleyi takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na yaklaşık 2 bin 500 Olympiakoslu taraftarlar geldi. Zaman zaman atışmalar meydana gelince güvenlik İki takım arasına yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç protokolden izledi



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonluk maçını protokoldeki yerinden izledi. Bakan Kılıç'a protokol tribününde

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın protokol tribününden maçı izledi.



Öte yandan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal, Ali Koç'un yanı sıra sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçını takip etti.

Pankart ve bayrak krizi çözüldü



Pota arkası tribünde Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarlarının yakın oturduğu bölgede bir taraftar Türk bayrağı açtı. Yunan taraftarlardan biri de, Yunanistan bayrağı açtı.

Bu olayların ardından ortam yine çok gerildi ve karşılıklı sözlü atışmalar yaşandı. Polis Türk bayrağı açan taraftarı o bölgeden uzaklaştırdı ve bayrağı da aldı.

Yunan taraftarlar da kendi içlerinde Yunanistan bayrağı açan taraftarı uyarıp bayrağı indirtti ve iki tribün birbirlerini alkışlayınca 'barış' sağlandı.

Ankara'da da dev ekran



Tarihi maç öncesi İstanbul'da pek çok belediye dev ekranlar kuracağını açıkladı. Ankara'da da dev ekrandan maç yayınlanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter adresinden, Euroleague Final Four’da finale çıkan Fenerbahçe’nin Olimpiakos ile oynayacağı şampiyonluk maçı için Kızılay-Güvenpark’a dev ekran kurduracağını açıkladı.

Obradovic 11. kez finalde



Fenerbahçe Başantrenörü Zelkjo Obradovic, kariyerinde 11. kez Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi

Avrupa Ligi'nde 16. kez Dörtlü Final'de boy gösteren Obradovic, bir kez daha final heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe'yi üst üste ikinci kez finale taşıyan Obradovic, bu sefer kupaya uzanmaya çalışacak.

Obradovic, daha önce 10 kez yer aldığı finalde 8 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Obradovic, 9. kupa sevincini Fenerbahçe'yle yaşamak için ter dökecek.

Sırp başantrenör, daha önce Panathinaikos'un başında 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e, Fenerbahçe'yle ise geçen sezon CSKA Moskova'ya finalde kaybetmişti.