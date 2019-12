Euroleague Panorama

Takım G M A Y Olympiakos 5 1 515 450 Unicaja 4 2 470 429 Cibona 4 2 456 453 Maccabi Electra 3 3 477 491 Air Avellino 2 4 447 489 Le Mans 0 6 434 487

Takım G M A Y Regal FC Barcelona 5 1 473 381 Montepaschi Siena 5 1 489 414 Panathinaikos 5 1 452 416 Asseco Prokom 2 4 420 426 SLUC Nancy 1 5 386 494 Zalgiris 0 6 371 460

Takım G M A Y Lottomatica Roma 5 1 465 427 Tau Ceramica 4 2 548 492 DKV Joventut 3 3 482 458 Fenerbahce Ulker 3 3 447 464 Alba Berlin 2 4 413 470 Union Olimpija 1 5 450 494

Takım G M A Y CSKA Moscow 5 1 466 380 Real Madrid 3 3 449 423 Partizan 3 3 434 426 Panionios 3 3 409 452 AJ Milano 2 4 437 474 Efes Pilsen 2 4 437 477

Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 6. haftasını da Türk takımları 2 yenilgiyle kapatırlarken, 6. hafta maçları sonunda 9 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda averajla 4., 8 puanlı Efes Pilsen ise D Grubu'nda yine averajla 5. sıraya indiler.12 maçtan 7'sini evsahibi, 5'ini de deplasman takımlarının kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, İstanbul'da zor da olsa yendiği Sırp rakibi BC Partizan Igokea Belgrad karşısında deplasmanda başarılı olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Güçla kadrosuna karşın Avrupa kupaları kariyerinde en başarısız sezonunu yaşayan ve 2'si sahasında olmak üzere üstüste 4. yenilgisine uğrayan Efes Pilsen, böylece gruptan çıkma şansını biraz daha zora sokmuş oldu.Lacivert-beyazlıların yer aldığı D Grubu'nda, geçen hafta ilk galibiyetini aldıktan sonra bu hafta da evinde şampiyonluğun en büyük adaylarından 11 puanlı lider Rus USH CSKA Moskova'yı deviren İtalya'nın Armani Jeans Milano takımı, bu sezonun ligde şimdiye kadarki en büyük sürprizine yol açarken, böylece ligde yenilgisiz takım da kalmadı.Ligde 11'er puanla A Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos, B Grubu'nda İspanya'nın Regal FC Barcelona, C Grubu'nda da İtalya'nın Lottomatica Roma takımları, bu hafta da zirvede yer aldılar.Ligde 6. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının 23 yaşında ve 2.07 metre boyundaki milli pivotu Liar Eliyahu aldı.Liar Eliyahu, takımının evinde Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımını 88-83 yendiği maçta 32.5 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 24 sayı, 17 ribaunt (5 hücum-12 savunma) ve 7 asistlik performansıyla 42 puan topladı ve haftanın 'MVP'si olmaya hak kazandı.Ligin genel MVP klasmanında ise 2 haftadır bu kategoride zirvede bulunan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçeviç, bu hafta koltuğunu, takım arkadaşı İspanyol Tiago Splitter'e kaptırdı ve 2. sıraya indi. Splitter, toplam 108 ve maç başına 21.6 ortalama puanla zirveye yerleşti. Sırp oyuncu, sayı krallığında ise toplam 121 ve 20.17 ortalamayla yine başı çekiyor.Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralardaki yerini 6. haftada da korudu.Ligin 6. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 59 (9.83)7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 47 (7.83)8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 45 (7.5)1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 23 (3.83)4-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 18 (3)7-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 17 (2.83)1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 41 (6.83)4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 36 (6)1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 33 (5.5)1-Romain Sato (Montepaschi Siena), David Logan (Asseco Prokom Sopot), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 14 (2.33)1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 14 (2.33)Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Unicaja Malaga (İspanya): 55-87Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 88-83BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Air Avellino (İtalya): 91-66Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Montepaschi Siena (İtalya): 71-83Regal FC Barcelona (İspanya)-SLUC Nancy (Fransa): 91-68BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 69-80Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 65-86Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 69-81Lottomatica Roma (İtalya)-Alba Berlin (Almanya): 70-64BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Efes Pilsen (Türkiye): 83-77Armani Jeans Milano (İtalya)-USH CSKA Moskova (Rusya): 80-79BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 68-66