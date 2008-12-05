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Spor

Euroleague Panorama

Fenerbahçeve Efes Pilsen haftayı yenilgiyle kapatırken, CSKA'nın da yenilmesiyle ligde yenilgisiz takım kalmadı.

05 Aralık 2008 02:00


Euroleague'de 6. hafta maçları geride kaldı. Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen haftayı yenilgiyle kapatırken, Milano'nun CSKA Moskova'yı yenmesiyle ligde yenilgisiz takım kalmadı.


Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 6. haftasını da Türk takımları 2 yenilgiyle kapatırlarken, 6. hafta maçları sonunda 9 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda averajla 4., 8 puanlı Efes Pilsen ise D Grubu'nda yine averajla 5. sıraya indiler.

12 maçtan 7'sini evsahibi, 5'ini de deplasman takımlarının kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, İstanbul'da zor da olsa yendiği Sırp rakibi BC Partizan Igokea Belgrad karşısında deplasmanda başarılı olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Güçla kadrosuna karşın Avrupa kupaları kariyerinde en başarısız sezonunu yaşayan ve 2'si sahasında olmak üzere üstüste 4. yenilgisine uğrayan Efes Pilsen, böylece gruptan çıkma şansını biraz daha zora sokmuş oldu.

Lacivert-beyazlıların yer aldığı D Grubu'nda, geçen hafta ilk galibiyetini aldıktan sonra bu hafta da evinde şampiyonluğun en büyük adaylarından 11 puanlı lider Rus USH CSKA Moskova'yı deviren İtalya'nın Armani Jeans Milano takımı, bu sezonun ligde şimdiye kadarki en büyük sürprizine yol açarken, böylece ligde yenilgisiz takım da kalmadı.

Ligde 11'er puanla A Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos, B Grubu'nda İspanya'nın Regal FC Barcelona, C Grubu'nda da İtalya'nın Lottomatica Roma takımları, bu hafta da zirvede yer aldılar.

MVP LIAR ELIYAHU
Ligde 6. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının 23 yaşında ve 2.07 metre boyundaki milli pivotu Liar Eliyahu aldı.

Liar Eliyahu, takımının evinde Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımını 88-83 yendiği maçta 32.5 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 24 sayı, 17 ribaunt (5 hücum-12 savunma) ve 7 asistlik performansıyla 42 puan topladı ve haftanın 'MVP'si olmaya hak kazandı.

Ligin genel MVP klasmanında ise 2 haftadır bu kategoride zirvede bulunan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçeviç, bu hafta koltuğunu, takım arkadaşı İspanyol Tiago Splitter'e kaptırdı ve 2. sıraya indi. Splitter, toplam 108 ve maç başına 21.6 ortalama puanla zirveye yerleşti. Sırp oyuncu, sayı krallığında ise toplam 121 ve 20.17 ortalamayla yine başı çekiyor.

Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralardaki yerini 6. haftada da korudu.

Ligin 6. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:

Toplam Ribaunt
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 59 (9.83)
7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 47 (7.83)
8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 45 (7.5)

Hücum Ribaundu
1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 23 (3.83)
4-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 18 (3)
7-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 17 (2.83)

Savunma Ribaundu
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 41 (6.83)
4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 36 (6)

Asist
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 33 (5.5)

Top Çalma
1-Romain Sato (Montepaschi Siena), David Logan (Asseco Prokom Sopot), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 14 (2.33)

Blok
1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 14 (2.33)

PUAN DURUMU VE TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU
Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Unicaja Malaga (İspanya): 55-87
Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 88-83
BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Air Avellino (İtalya): 91-66 

Takım

GMAY
Olympiakos 5 1 515 450
Unicaja 4 2 470 429
Cibona 4 2 456 453
Maccabi Electra 3 3 477 491
Air Avellino 2 4 447 489
Le Mans 0 6 434 487

B GRUBU

Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Montepaschi Siena (İtalya): 71-83
Regal FC Barcelona (İspanya)-SLUC Nancy (Fransa): 91-68
BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 69-80 


Takım

GMAY
Regal FC Barcelona 5 1 473 381
Montepaschi Siena 5 1 489 414
Panathinaikos 5 1 452 416
Asseco Prokom 2 4 420 426
SLUC Nancy 1 5 386 494
Zalgiris 0 6 371 460


C GRUBU
Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 65-86
Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 69-81
Lottomatica Roma (İtalya)-Alba Berlin (Almanya): 70-64 

Takım

GMAY
Lottomatica Roma 5 1 465 427
Tau Ceramica 4 2 548 492
DKV Joventut 3 3 482 458
Fenerbahce Ulker 3 3 447 464
Alba Berlin 2 4 413 470
Union Olimpija 1 5 450 494


D GRUBU
BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Efes Pilsen (Türkiye): 83-77
Armani Jeans Milano (İtalya)-USH CSKA Moskova (Rusya): 80-79
BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 68-66 

TakımGMAY
CSKA Moscow 5 1 466 380
Real Madrid 3 3 449 423
Partizan 3 3 434 426
Panionios  3 3 409 452
AJ Milano 2 4 437 474
Efes Pilsen 2 4 437 477

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