Euroleague Panorama

Euroleague'de 6. hafta maçları geride kaldı. Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen haftayı yenilgiyle kapatırken, Milano'nun CSKA Moskova'yı yenmesiyle ligde yenilgisiz takım kalmadı.
Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 6. haftasını da Türk takımları 2 yenilgiyle kapatırlarken, 6. hafta maçları sonunda 9 puanlı Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda averajla 4., 8 puanlı Efes Pilsen ise D Grubu'nda yine averajla 5. sıraya indiler.
12 maçtan 7'sini evsahibi, 5'ini de deplasman takımlarının kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, İstanbul'da zor da olsa yendiği Sırp rakibi BC Partizan Igokea Belgrad karşısında deplasmanda başarılı olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Güçla kadrosuna karşın Avrupa kupaları kariyerinde en başarısız sezonunu yaşayan ve 2'si sahasında olmak üzere üstüste 4. yenilgisine uğrayan Efes Pilsen, böylece gruptan çıkma şansını biraz daha zora sokmuş oldu.
Lacivert-beyazlıların yer aldığı D Grubu'nda, geçen hafta ilk galibiyetini aldıktan sonra bu hafta da evinde şampiyonluğun en büyük adaylarından 11 puanlı lider Rus USH CSKA Moskova'yı deviren İtalya'nın Armani Jeans Milano takımı, bu sezonun ligde şimdiye kadarki en büyük sürprizine yol açarken, böylece ligde yenilgisiz takım da kalmadı.
Ligde 11'er puanla A Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos, B Grubu'nda İspanya'nın Regal FC Barcelona, C Grubu'nda da İtalya'nın Lottomatica Roma takımları, bu hafta da zirvede yer aldılar. MVP LIAR ELIYAHU
Ligde 6. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının 23 yaşında ve 2.07 metre boyundaki milli pivotu Liar Eliyahu aldı.
Liar Eliyahu, takımının evinde Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımını 88-83 yendiği maçta 32.5 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 24 sayı, 17 ribaunt (5 hücum-12 savunma) ve 7 asistlik performansıyla 42 puan topladı ve haftanın 'MVP'si olmaya hak kazandı.
Ligin genel MVP klasmanında ise 2 haftadır bu kategoride zirvede bulunan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçeviç, bu hafta koltuğunu, takım arkadaşı İspanyol Tiago Splitter'e kaptırdı ve 2. sıraya indi. Splitter, toplam 108 ve maç başına 21.6 ortalama puanla zirveye yerleşti. Sırp oyuncu, sayı krallığında ise toplam 121 ve 20.17 ortalamayla yine başı çekiyor.
Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralardaki yerini 6. haftada da korudu.
Ligin 6. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle: Toplam Ribaunt
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 59 (9.83)
7-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 47 (7.83)
8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 45 (7.5) Hücum Ribaundu
1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 23 (3.83)
4-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 18 (3)
7-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 17 (2.83) Savunma Ribaundu
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 41 (6.83)
4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 36 (6) Asist
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 33 (5.5) Top Çalma
1-Romain Sato (Montepaschi Siena), David Logan (Asseco Prokom Sopot), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 14 (2.33) Blok
1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 14 (2.33) PUAN DURUMU VE TOPLU SONUÇLAR
A GRUBU
Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Unicaja Malaga (İspanya): 55-87
Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 88-83
BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Air Avellino (İtalya): 91-66
B GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Olympiakos
|5
|1
|515
|450
|Unicaja
|4
|2
|470
|429
|Cibona
|4
|2
|456
|453
|Maccabi Electra
|3
|3
|477
|491
|Air Avellino
|2
|4
|447
|489
|Le Mans
|0
|6
|434
|487
Asseco Prokom Sopot (Polonya)-Montepaschi Siena (İtalya): 71-83
Regal FC Barcelona (İspanya)-SLUC Nancy (Fransa): 91-68
BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan): 69-80
C GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Regal FC Barcelona
|5
|1
|473
|381
|Montepaschi Siena
|5
|1
|489
|414
|Panathinaikos
|5
|1
|452
|416
|Asseco Prokom
|2
|4
|420
|426
|SLUC Nancy
|1
|5
|386
|494
|Zalgiris
|0
|6
|371
|460
Union Olimpija Ljubljana (Slovenya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 65-86
Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 69-81
Lottomatica Roma (İtalya)-Alba Berlin (Almanya): 70-64
D GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Lottomatica Roma
|5
|1
|465
|427
|Tau Ceramica
|4
|2
|548
|492
|DKV Joventut
|3
|3
|482
|458
|Fenerbahce Ulker
|3
|3
|447
|464
|Alba Berlin
|2
|4
|413
|470
|Union Olimpija
|1
|5
|450
|494
BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan)-Efes Pilsen (Türkiye): 83-77
Armani Jeans Milano (İtalya)-USH CSKA Moskova (Rusya): 80-79
BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya): 68-66
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|CSKA Moscow
|5
|1
|466
|380
|Real Madrid
|3
|3
|449
|423
|Partizan
|3
|3
|434
|426
|Panionios
|3
|3
|409
|452
|AJ Milano
|2
|4
|437
|474
|Efes Pilsen
|2
|4
|437
|477